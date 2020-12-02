عميد كلية زراعة بني سويف: لدينا إمكانيات بحثية ونحتاج لمساندة المجتمع المحلي

تعد كلية الزراعة ببني سويف من أحدث كليات الزراعة علي مستوي الجامعات المصرية وتحتوي على العديد من الأقسام "صدى البلد التقي وعميد الكلية الدكتور عبد اللاه سيد حسين عبد المنعم عميد كلية الزراعة الجديد بجامعة بني سويف









وأشار الدكتور عبد اللاه سيد عميد الكلية إلى أن كلية الزراعة ببني سويف من الكليات الحديثة والتي يوجد بها 13 قسما مع 4 برامج وتم تسميتها بكلية الزراعة لاستحداث برامج جديدة .





وقال عميد الكلية ببني سويف أن كل برنامج يحتوي على العديد من الأقسام علي سبيل المثال لا الحصر قسم البيوتكنولوجي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي قسم الوراثة وقسم الميكروبيولوجيا وقسم الكيماء الزراعية وهكذا.





إقرار أيضا:









أضاف أن الاقسام الجديدة تتماشى مع سياسة الدولة الجديدة في الزراعة حيث تم إنشاء قسم "الزراعات المحمية " "الصوب" وسوف تخدم شباب الخريجين في العمل بها وتستوعب سوق العمل ، فضلا عن برنامج الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء.





وأضاف الدكتور عبداللاه سيد عميد كلية الزراعة ببني سويف أنه وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة الرشيدة للجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تم استحداث مركز باسم مركز البحوث الزراعية بالكلية والذي يستطيع أن يدر أرباحا وخيرا كثيرا للجامعة، وهو وحدة ذات طابع خالص بإشراف وزارة المالية وله لائحة موحدة تتبع الجامعة وممكن ان يستفيد منه المجتمع السويفي والمركز به وحدة استشارية يفيد الغير ويقدم استشارات لاي جهة أو مؤسسة أو أفراد حتي مديريات الزراعة والمحافظة، ويوجد بالمركز خبراء لحل أي مشكلة تخص الزراعة والصناعات الغذائية مضيفا أن المركز به 13 وحدة، وهو يفيد المجتمع في كافة القطاعات.

وقال "عبداللاه" أن الكلية يوجد لديها مزرعة خاصة على مساحة 150 فدانا.





وطالب عميد الكلية من رجال الأعمال والمستثمرين ونواب الشعب المساهمة في النهوض بالكلية قائلا: "نتعشم من رجال الأعمال والنواب أن يساهموا في زراعة تلك الأرض والمساهمة في زراعة المزرعة خاصة وأنها تعود بالنفع علي الجميع سواء الجامعة أو المجتمع السويفي سواء تشغيل العمالة والشباب فضلا عن أنها مزرعة بحثية تعليمية.





وراهن عميد الكلية علي دور المحليات ومجلس النواب في النهوض بالجامعة عامة وبكلية الزراعة خاصة وأن بها المجال مفتوح ومتسع في العديد من الأقسام والبرامج التي تفيد الجامعة والمجتمع ككل.





مؤكدا على عمل دورات تدريبية تجريبية للطلاب داخل الكلية وأنه لا غنى عنها بجانب المزرعة وأنه تم عمل بروتوكول تعاون مع محطة البحوث الزراعية بسدس وذلك منعًا لتعطيل مصلحة الطلاب لحين الانتهاء من العمل بالمزرعة.





الدكتور عبد اللاه سيد تخرج من كلية الزراعة جامعة أسيوط شعبة "وقاية النبات" عام 1987، وحصل على الماجستير من كلية الزراعة جامعة عين شمس في تخصص الحشرات الاقتصادية، كما حصل على الدكتوراه من ألمانيا في العام 2000، وعمل بالمركز القومي للبحوث الشعبة الزراعية قسم وقاية النبات، وتدرجت في المناصب وعُينت أستاذًا بالمركز ذاته.

شغل منصب أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة بني سويف حتى تاريخه، ولدي بعض المهمات العلمية بألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.





