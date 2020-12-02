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أخبار العالم

علاقات جنسية في قطر وتركيا.. فضيحة تطارد عبد الرحمن يوسف القرضاوي.. شاهد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:26 ص
يوسف القرضاوي ونجله
يوسف القرضاوي ونجله عبد الرحمن يوسف
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قسم الخارجي
فجَّرت "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي، مفاجأة، عن فضائح زوجها وعلاقاته الجنسية المُحرّمة في تركيا والدوحة.

وقالت "مروة"، التي تقيم في تركيا وادعت أنها زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن حياتها "مهددة" ومستقبل بناتها في خطر، مضيفة أنه في حال تعرضها لأي سوء سيكون السبب زوجها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تتحدث فيه زوجة عبد الرحمن القرضاوي عن تعرّضها لتهديدات بالقتل وتشويه سُمعتها، مشيرة إلى أن علاقتها الزوجية سيئة بكل المقاييس.

وأشارت إلى أن زوجها لديه علاقات جنسية محرمة بشكل غير طبيعي، معتبرة أنه في حالة إدمان لتلك العلاقات غير الشرعية، وأكدت أنها طلبت الطلاق من نجل القرضاوي أكثر من مرة.

وذكرت "مروة" في فيديو جرى تداوله بشكل واسع أنها عند سفرها لقطر اكتشفت وجود علاقات محرمة أخرى لزوجها هناك، وعندما طالبت بالنزول إلى مصر، اشترط عليها التوقيع على شيك بقيمة 10 ملايين دولار.

وأكدت زوجة عبد الرحمن القرضاوي أنها ممنوعة من السفر، مضيفة أن ابن الشيخ القرضاوي يترك أولاده بلا أي مصاريف أو سؤال.

وشدّدت مروة على أن حياتها بخطر في تركيا مشيرة إلى علاقات ابن القرضاوي بالمسئولين هناك وإصدار قرار بمنع أولادها من السفر للخارج، مستغيثة بالمؤسسات الحكومية لإعادتها.

ويُعد يوسف القرضاوي وابنه الشاعر عبد الرحمن يوسف، من أبرز قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الفارين للخارج ويقيمون ما بين تركيا وقطر.
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