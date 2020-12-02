ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع طراد النيل في العياط يستغيثون من انتشار أكوام القمامة.. صور

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن أحمد الديب، من سكان شارع طراد النيل بجوار مكتبة الشيخ صابر مركز العياط محافظة الجيزة، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ لحل مشاكل المواطنين متضررة فيها من انتشار أكوام القمامة.  

ويقول فى رسالته: نعانى من انتشار أكوام القمامة بالمنطقة مما يؤدى الى العديد من الأضرار على البيئة وعلي الصحة العامة في حال تركها في الشوارع بدون جمع بشكل منظم , وما يزيد من تلك المشكلة هو عدم وجود أماكن محددة لوضع القمامة ، ولا يوجد أسلوب منظم لجمع تلك المخلفات ولا يوجد مكان موحد لإلقاء القمامة , لذلك نجد القمامة في كل مكان مما يترتب عليه تشويه المظهر العام للشارع وتلويث البيئة وكل ذلك بالإضافة إلي الأمراض التي تصيب المواطنين نتيجة تراكم المخلفات والحشرات عليها.
 
وأضاف: يمكن أن يتسبب تراكُم القمامة في انتشار العديد من الأمراض، وذلك لكونها بيئة خصبة لوجود وعيش حشرة البعوض في هذه القمامة، وهذه الحشرة مسؤولة عن نقل العديد من أنواع الأمراض المُختلفة؛ كالملاريا وحمى الضنك أو فيروس النيل الغربي، وغيرها الكثير من أنواع الأمراض التي تقوم هذه الحشرات بنقلها، وقد تُشكّل هذه الأمراض وباءً يتسبب بقتل الكثير من الأرواح البشرية .

وناشد القارئ، عبر "صدى البلد"، المسئولين، بضرورة التدخل لإنقاذ اهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

وللتواصل مع القارئ من خلال رقم 01116382955

اقرأ أيضًا:

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس"؛ حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خوفا من الأمراض.. شكوى من انتشار القمامة بمنطقة العوايد في الإسكندرية.. صور

خوفا من الأمراض.. سكان شارع أحمد ضيف بالمريوطية يستغيثون من انتشار القمامة

سكان شارع الهانوفيل بالعجمي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

أهالى قرية أبو الريش بالإسكندرية يشكون من تدنى الخدمات

أهالي أبو فليو البحرية بالمنيا يستغيثون من تحول قطعة أرض إلى مقلب للقمامة.. صور

انتشار الحشرات والقمامة.. أهالي بهتيم يستغيثون بالمسئولين

ترشيحاتنا

علاقات جنسية في قطر وتركيا.. فضيحة تطارد عبد الرحمن يوسف القرضاوي.. شاهد

تفاصيل 24 ساعة مهمة قضاها سامح شكري في السعودية

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

سعر ومواصفات أوبل أسترا 2021.. صور

حدث ليلاً | الصحة: 392 حالة كورونا جديدة.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة.. إصابة أحمد فتحي بـ كوفيد 19.. دهس في ألمانيا

نيويورك تايمز: اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل على وشك الانهيار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

قفل الأمبير.. سائق يصل لأقصى سرعة وعقوبة قاسية في نهاية الطريق .. فيديو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور