وزير الصحة البريطاني يكاد يبكي داخل البرلمان.. فيديو

بدا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك مصدومًا ويحاول كبح دموعه، خلال حديثه أمام مجلس العموم، عندما كشف عن وفاة أحد أفراد عائلته الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتحدث هانكونك عن ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مطالبا جميع البريطانيين بالالتزام بخطة الحكومة المقبلة لمكافحة فيروس كورونا.





وفي مشهد عاطفي للغاية من داخل البرلمان، قال وزير الصحة البريطاني إن عائلته تضررت من مأساة الوباء، معلنا وفاة زوج والدته الشهر الماضي جراء الفيروس، واصفا إياه بأنه زوج وأب وجد محب.





وظهرت علامات التأثر على الوزير البريطاني، أثناء حديثه عن فقدان أحد أفراد عائلته جراء الوباء، متحدثا عن تفشي المرض في مدينة ليفربول وكيف سيطر الوباء على تلك المدينة.





وقال هانكوك والدموع تملأ عينيه إنه يود أن يشكر الجميع في مدينة ليفربول على السيطرة على هذا الوباء المروع.





وكان الوزير البريطاني يدلي بتصريحات داخل مجلس النواب، حول المراحل الجديدة للإغلاق المتعلق بمكافحة فيروس كورونا.



