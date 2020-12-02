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أخبار العالم

العلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. محمد بن زايد يحتفل باليوم الوطني الإماراتي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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منار نور
اشادة الشيخ محمد بن راشد ولي عهد ابو ظبي بدوبة الامارات وما تم إنجازه في الفترة الأخيرة بالدولة خاصة في اليوم الوطني الـ49. 

وغرد محمد بن راشد ، من خلال حسابه الشخصي بموقع لتواصل الاجتماعي تويتر : " في الیوم الوطني الــ 49 .. نفخر بما حققناه في العقود الماضیة، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة..متطلعين دائمًا إلى الأفضل..وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقیق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطنًا عظيمًا.

اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها . 

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم  مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والصداقة الإماراتية - الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار و الوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي إضافة إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم" وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.


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