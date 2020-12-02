ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا عسل أنت وعروستك القمر.. ويزو تهنئ نجم مسرح مصر بزواجه

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" على تهئنة صديقها الفنان محمد توب وعضو فريق مسرح مصر بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني بنشر صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وعلقت ويزو على الصورة، قائلة:" الف مليون مبروك ياروح قلبي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، مبروك ياتوب ياعسل انت وعروستك القمر ياحبيبي تعيشو وتتهنو ياحلويات".

ورد توب :"الله يبارك فيكي يا وزتي".

وحضر حفل الزفاف نجوم مسرح مصر وعلي رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط ومحمد أنور.

من ناحية أخرى يشارك محمد توب في مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أوس أوس يحتفل بنجاح مسرحية صباحية مباركة.. شاهد

محمد لطفي بعد مشاهدة «صباحية مباركة»: بشكركم على المجهود الكبير

قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض

صباحية مباركة.. علي ربيع برفقة شريف منير واوس اوس

أحمد سعد بعد مشاهدة «صباحية مباركة»: فخور بكل أبطال العرض

نجم مسرح مصر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

ترشيحاتنا

فستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير عشرينية

بعد الاعلان رسميا ... القصة الكاملة لـ ارتباط معز مسعود و حلا شيحة

سدد طعنات عشوائية للضحايا.. التحقيقات: متهم مذبحة السيفا يعاني من التوحد

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

ألف مليون مبروك.. ويزو تهنئ نجم مسرح مصر بزفافه

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series.. صور

فنان عُمانى يهنئ الإماراتيين على طريقته الخاصة..صور

جاكوار تطرح jaguar f pace svr 2021 الجديدة كليا.. صور