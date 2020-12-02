يا عسل أنت وعروستك القمر.. ويزو تهنئ نجم مسرح مصر بزواجه

حرصت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" على تهئنة صديقها الفنان محمد توب وعضو فريق مسرح مصر بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني بنشر صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".





وعلقت ويزو على الصورة، قائلة:" الف مليون مبروك ياروح قلبي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، مبروك ياتوب ياعسل انت وعروستك القمر ياحبيبي تعيشو وتتهنو ياحلويات".





ورد توب :"الله يبارك فيكي يا وزتي".





وحضر حفل الزفاف نجوم مسرح مصر وعلي رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط ومحمد أنور.



