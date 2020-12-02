الكهرباء: مد مهلة التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى نهاية 2020

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد المهله الخاصه بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء الي عدادات كوديه لتنتهى بنهايه ديسمبر 202، وذلك بعد قرار الوزراء مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.





ونظرا للاقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020.





وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء





وجدير بالذكران المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2مليون وحدة .





وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع​.



