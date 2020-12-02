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أخبار البلد

الكهرباء: مد مهلة التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى نهاية 2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:49 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد المهله الخاصه بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء الي عدادات كوديه لتنتهى بنهايه ديسمبر 202، وذلك بعد قرار الوزراء  مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

ونظرا  للاقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء

وجدير بالذكران المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2مليون وحدة .

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع​.

يذكر ان اخر تقرير تلقاه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية،
وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 16 نوفمبرالجارى:

  تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

   تلقت المنصة حتى الآن حوالى 900 الف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,135 مليون وحدة ( 2 مليون و135 ألف وحدة عقارية ).

  وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ، وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات .

   هذا وتستقبل المنصة أيضًا عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية نوفمبر الجارى.
يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .
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