ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل عمران: يوجد لدى وزارة الهجرة غرفة عمليات تقوم بمتابعة جميع المراكز الانتخابية ..فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
عادل عمران
عادل عمران
Advertisements
ياسمين القصاص
قال المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إن الوزارة نسقت مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لإقرار آلية تسهم في تسهيل عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في ظل جائحة فيروس كورونا، إضافةً إلى وجود غرفة عمليات تقوم بمتابعة جميع المراكز الانتخابية منذ بدء العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى والثانية، ومن ثم خلال إعادة المرحلة الأولى، وسوف تنطلق غدا لبدء متابعة جميع المراكز لإعادة المرحلة الثانية من الساعة التاسعة صباحا.

وأشاد عادل عمران، عبر مكالمته الهاتفية المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، بوعي المصريين بالخارج، موضحا أنه تم تعلمهم مسألة التصويت عن طريق البريد الإلكتروني التي تمت ممارستها منذ بدء انتخابات مجلس الشيوخ.

ونوه بأنه حاليا وصلت مصر إلى مرحلة سهولة ويسر لمساعدة المصريين بالخارج وممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه يوجد فى غرفة العمليات محاولة تيسير أى استفسارات وشرحها بصورة مبسطة.

ولفت إلى أن وجود بعض المعوقات خاصة بطباعة الأوراق أو موقع الهيئة، فيوجد حينها تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل على إزالة أي عمل يعيق عملية الانتخاب للمصريين المقيمين بالخارج، مضيفا أنه توجد وسائل تواصل بغرف العمليات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، أو على موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ليكونوا متاحين على مدار 24 ساعة لتلقي الأسئلة أو أي استفسارات.

وأوضح المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أن الخطوات تتضمن تسجيل بيانات الناخب عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد عملية التسجيل يظهر الرقم الكودي الخاص بعملية الانتخاب، مؤكدا أن هذا الرقم سري وشخصي.

وأشار "عمران" إلى أنه بعد إدخال الرقم الكودي، يظهر للناخب ورقتان للانتخاب، واحدة للفردي والأخرى للقائمة، وحسب المرشحين بكل محافظة وأعدادهم.

وأكمل "عمران" أنه فور صدور القائمة النهائية للناخبين، ستنشر على الموقع، وبكامل البيانات الخاصة بهم، لإعطاء الفرصة الكاملة للناخبين، بتحديد قرارهم الانتخابي، موضحا أن التسجيل المسبق في باقي الانتخابات تختلف بالكاد عن نظام بريد السريع الجديد، إضافة إلى الهيئة توصلت لإقرار طريقة البريد السريع للتصويت، لافتا إلى أن وزيرة الهجرة شرحت الخطوات بالكامل عن طريق فيديو، للتسهيل عن المواطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهجرة تقيم غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

الهجرة ترد على أسئلة المصريين بالخارج حول التصويت فى انتخابات النواب.. فيديوجراف

وزارة الهجرة تبث فيديوهات للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول المشاركة بانتخابات النواب

رابط التصويت المباشر للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020

انطلاق غرفة عمليات الهجرة لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات النواب للمصريين بالخارج

الهجرة: مستمرون في تلقي استفسارات المصريين بالخارج حول المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

حمل مزيف وبطيخة.. خدعة لتهريب الكوكايين تودي بمنفذتها خلف القضبان.. شاهد

جريمة بشعة .. شابة تقطع رأس والدتها وتتركها على أحد الأرصفة .. تفاصيل وصور

مش من حقك تقلعي قدام الهرم.. زاهي حواس يفتح النار على سلمى الشيمي

من ياسمين صبري لـ ليلى علوي.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة

التعليم : تصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا .. وتقرير مفصل عن آداء كل طالب يوم النتيجة

معتز البطاوي يكشف موقف سيراميكا كليوباترا من ضم صالح جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمل مزيف وبطيخة.. خدعة لتهريب الكوكايين تودي بمنفذتها خلف القضبان.. شاهد

من ياسمين صبري لـ ليلى علوي.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة

قبلات النجوم تشعل السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي ..صور