عادل عمران: يوجد لدى وزارة الهجرة غرفة عمليات تقوم بمتابعة جميع المراكز الانتخابية ..فيديو

قال المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إن الوزارة نسقت مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لإقرار آلية تسهم في تسهيل عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في ظل جائحة فيروس كورونا، إضافةً إلى وجود غرفة عمليات تقوم بمتابعة جميع المراكز الانتخابية منذ بدء العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى والثانية، ومن ثم خلال إعادة المرحلة الأولى، وسوف تنطلق غدا لبدء متابعة جميع المراكز لإعادة المرحلة الثانية من الساعة التاسعة صباحا.





وأشاد عادل عمران، عبر مكالمته الهاتفية المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، بوعي المصريين بالخارج، موضحا أنه تم تعلمهم مسألة التصويت عن طريق البريد الإلكتروني التي تمت ممارستها منذ بدء انتخابات مجلس الشيوخ.





ونوه بأنه حاليا وصلت مصر إلى مرحلة سهولة ويسر لمساعدة المصريين بالخارج وممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه يوجد فى غرفة العمليات محاولة تيسير أى استفسارات وشرحها بصورة مبسطة.





ولفت إلى أن وجود بعض المعوقات خاصة بطباعة الأوراق أو موقع الهيئة، فيوجد حينها تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل على إزالة أي عمل يعيق عملية الانتخاب للمصريين المقيمين بالخارج، مضيفا أنه توجد وسائل تواصل بغرف العمليات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، أو على موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ليكونوا متاحين على مدار 24 ساعة لتلقي الأسئلة أو أي استفسارات.





وأوضح المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أن الخطوات تتضمن تسجيل بيانات الناخب عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد عملية التسجيل يظهر الرقم الكودي الخاص بعملية الانتخاب، مؤكدا أن هذا الرقم سري وشخصي.





وأشار "عمران" إلى أنه بعد إدخال الرقم الكودي، يظهر للناخب ورقتان للانتخاب، واحدة للفردي والأخرى للقائمة، وحسب المرشحين بكل محافظة وأعدادهم.





وأكمل "عمران" أنه فور صدور القائمة النهائية للناخبين، ستنشر على الموقع، وبكامل البيانات الخاصة بهم، لإعطاء الفرصة الكاملة للناخبين، بتحديد قرارهم الانتخابي، موضحا أن التسجيل المسبق في باقي الانتخابات تختلف بالكاد عن نظام بريد السريع الجديد، إضافة إلى الهيئة توصلت لإقرار طريقة البريد السريع للتصويت، لافتا إلى أن وزيرة الهجرة شرحت الخطوات بالكامل عن طريق فيديو، للتسهيل عن المواطن.



