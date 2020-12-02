أخبار الفن.. أمينة خليل تتصدر تريند جوجل بعد تحضيرها لحفل زفافها.. ونيللى تعلن الاعتزال.. وهذه عدد زيجات حلا شيحة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
وضع إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح الذي يقام اليوم، الأربعاء، على مسرح النافورة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية والأربعين.
وتشبه دار الأوبرا حاليا خلية نحل، حيث يقوم كل فرد بدوره حتي يخرج حفل الافتتاح بالشكل المناسب، خاصة مع وجود بعض التعديلات الخاصة، حيث أصبح الباب الرئيسي للدخول من أمام النادي الأهلي حيث تستقبل السجادة الحمراء الضيوف حتى دخول مسرح النافورة الذى تم تصميمه بشكل تدريجي حتى يشاهد الحضور بشكل جيد.
تستعد الفنانة أمينة خليل لمسلسل جديد من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى ومن المقرر أن يعرض رمضان المقبل وتناقش فيه قضايا المرأة وتعقد حاليا جلسات عمل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.
أمينة خليل تتصدر جوجل
وتصدرت الفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع تحضيراتها لحفل زفافها على رجل الأعمال عمر طه، المرتقب ، بعد غد الجمعة، 4 ديسمبر، في أحد فنادق مدينة الجونة.
دعمت الفنانة يسرا اللوزى حملة SAVEWITHSTORIES برعاية هيئة إنقاذ الطفولة بمصر، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تدعم الحملة الأطفال الذين لديهم حالات خاصة مثل ابنتها التى تعانى من ضعف السمع.
تصدرت المغنية العالمية بيلي إيليش مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدة من تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل.
صلة قرابة بين بيلي إيليش وخالد عليش:
أصدر المذيع خالد عليش، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح من خلاله صلة قرابته بـ مطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش، مؤكدًا أنها أخته في الرضاعة، وابنة عمه أيضًا.
من جهة أخرى ، كشفت الفنانة نيللي عن سر اختفاهئا عن الساحة الفنية بشكل عام وعدم ظهورها في أي مناسبات فنية إلا مؤخرا في حفل توقيع كتاب سمير صبرى، والذى يحمل اسم "حكايات العمر كله".
وقالت نيللي في لقاء مع العالمية بوسي شلبي: "أنا اكتفيت بما قدمته من أعمال، ولذلك أتعمد عدم الظهور في أي مناسبات فنية، ولكن لا يمكن أن أفوت فرصة مقابلة الفنان سمير صبرى والذى تربطني به صداقة كبيرة".