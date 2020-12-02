أخبار الفن.. أمينة خليل تتصدر تريند جوجل بعد تحضيرها لحفل زفافها.. ونيللى تعلن الاعتزال.. وهذه عدد زيجات حلا شيحة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

وضع إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح الذي يقام اليوم، الأربعاء، على مسرح النافورة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية والأربعين.







وتشبه دار الأوبرا حاليا خلية نحل، حيث يقوم كل فرد بدوره حتي يخرج حفل الافتتاح بالشكل المناسب، خاصة مع وجود بعض التعديلات الخاصة، حيث أصبح الباب الرئيسي للدخول من أمام النادي الأهلي حيث تستقبل السجادة الحمراء الضيوف حتى دخول مسرح النافورة الذى تم تصميمه بشكل تدريجي حتى يشاهد الحضور بشكل جيد.









