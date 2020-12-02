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أخبار العالم

انتهاكات أنقرة مستمرة.. تركيا تواصل إنشاء نقاط عسكرية جديدة جنوب إدلب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:08 م
تركيا تواصل إنشاء
تركيا تواصل إنشاء نقاط عسكرية جديدة جنوب إدلب
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شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مواصلة القوات التركية في إنشاء نقاط عسكرية جديدة في منطقة خفض التصعيد بسوريا.

وقال المرصد السوري، إنه رصد نقطة عسكرية جديدة أنشأتها القوات التركية جنوب بلدة البارة طريق كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وتقع النقطة التركية الجديدة على مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية، حيث تعتبر من النقاط المتقدمة في المنطقة.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 74.

وكان المرصد السوري رصد أمس الثلاثاء، إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية في إدلب.

وذكر المرصد، أنه تم رصد جرافات وآليات تركية بدأت بإنشاء نقطة عسكرية جديدة على تل إستراتيجي في منطقة جبل الزاوية.

وفي أكتوبر الماضي، أخلت القوات التركية بشكل كامل نقطة مورك في ريف حماة الشمالي أكبر نقطة للقوات التركية في سوريا.

وقالت مصادر محلية في بلدة مورك "غادرت عشرات السيارات العسكرية والشاحنات التي تحمل معدات لوجستية، وعوارض أسمنتية، فجر اليوم الاثنين بشكل كامل نقطة مورك العسكرية التركية في ريف حماة الشمالي".

كما غادرت القوات التركية نقطة مراقبة في شير مغار بريف حماة الشمالي في اتجاه نقطة قوفقين بريف إدلب الجنوبي.

وجدير بالذكر أن القوات التركية لم تدفع ثمن استئجار الأرض التي تقيم عليها النقطة لصاحبها، حيث أشار المرصد السوري في وقت سابق، أشار إلى أن صاحب الأرض في نقطة مورك لا يزال يطالب الفصيل العسكري الذي كان وسيطًا للقوات التركية لتشييد النقطة في أرضه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.
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