وزير القوى العاملة يزور أسوان.. اليوم

يقوم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم، الخميس بزيارة لمحافظة أسوان لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة أسوان لتنفيذ مبادرة " هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة، فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل".





وتأتى مبادرة " هنجملها " فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.





كما تستهدف مبادرة "هنجملها" زراعة 500 شجرة مثمرة علي الأقل تحت إشراف مديريات القوي العاملة بالمحافظات.





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ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة بعدد من الصيادين العاملين ببحيرة ناصر بأسوان، وكذلك توزيع شهادات أمان للعاملين بمصنع كيما أسوان، ويختتم "سعفان" جولته فى أسوان بحضور احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة، وحفل زفاف جماعي بمدينة أسوان.







هذا وخلال إحتفالية تدشين أكبر مشروع ريادى وتنموى " شباب أسوان يبتكر " أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ألـ 100 فكرة لشباب رواد الأعمال ستتحول لواقع ملموس بمشروعات حقيقية ، ومهمتنا تذليل العقبات بالمتابعة المستمرة ، لأننا في مرحلة العمل الجاد وليس الكلام والشو الإعلامى ، ولذا فأن أحلامنا ليس لها حدود لتصبح أسوان بكم في مقدمة المحافظات وأفضل مقصد عالمى وإقليمى للسياحة والإستثمار.





وحضر الاحتفال الدكتورة غاده أبوزيد نائب المحافظ ، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.





وخلال كلمته قرر محافظ أسوان تنظيم هذه مسابقة " شباب أسوان يبتكر " لريادة الأعمال سنويًا في شهر أكتوبر ثم إعلان النتائج في ديسمبر من كل عام ، لافتًا إلى أن المزايا الممنوحة لشباب رواد الأعمال غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل ، أو التخفيضات في الفوائد البنكية ، أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.





وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه مخطط إقامة معسكر ودورات تدريبية متقدمة للفائزين تشمل زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وبالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب للشباب ليصبحوا رواد أعمال قادرين علي أقتحام سوق العمل ، مؤكدًا على أن الباب مازال مفتوح لإستقبال المزيد من الأفكار الإبداعية لتحويلها لمشروعات جادة تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستديمة للمجتمع الأسوانى.