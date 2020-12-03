سلوى خطاب أحدث المنضمين لمسلسل «كل ما نفترق»

انضمت الفنانة سلوى خطاب، لفريق عمل مسلسل "كل ما نفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.





من ناحية أخرى يذكر أن آخر أعمال سلوى مسلسل مملكة إبليس ، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.





وأوضحت سلوى خطاب، أن "كاسيا هي قريبة فتحي إبليس قبل ارتباطها به، وتعتبر نفسها مسؤولة عن العائلة، وقدرها أن تؤمّن لها الحماية كما تقول الشخصية في سياق الأحداث".





وأضافت سلوى خطاب: "في كل حلقة نكتشف أمورًا جديدة، تقلب مجرى الأحداث في عمل يقدم لغة درامية مختلفة، وتظهر علاقة الشخصيات بعضها ببعض، وكيف بدأت هذه العلاقة مع ما يحويه النص من ألغاز وتشويق.





وأشارت سلوى إلى أن الموسم الثاني سيكشف بصورة أكبر عن سبب قبولها أن تبقى مرتبطة بفتحي، رغم ما كشفته عنه، فضلًا عن كون شخصيتها في العمل أشبه بالعمود الفقري الذي يرتبط به جميع الشخصيات في حارة الجنة"، واصفةً الشخصية بـ "الممتعة والجميلة ولكن المرهقة أيضًا ضمن بطولة جماعية بامتياز، تجعل المشاهد يرى الممثلين وكأنه يشاهدهم لأول مرة بسبب الحبكة الدرامية".





وأعربت سلوى خطاب عن أملها أن يلمس الجمهور المجهود الذي بذله فريق العمل في المسلسل وأن يتفاعل معه ويحبه.



