غدًا.. افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ بـ تكلفة 24 مليون جنيه

استعدت مديرية الأوقاف ب محافظة كفر الشيخ ، لافتتاح 9 مساجد، غدًا الجمعة، في قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسبوني، مدير عام الدعوة.





وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه سيتم افتتاح 9 مساجد بقرى محافظة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 ألف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكدًا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكدًا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية ب4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيرًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.

وأضاف يونس، سيتم افتتاح، مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.





وتابع، سيتم افتتاح – أيضًا - مسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ .





وفي سياق آخر، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأعمال الجارية في المدرسة الدولية الحكومية ، والتي تضم 43 فصلًا، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك، مشددًا على توفير مقاعد للطلاب مريحة، رافضًا المقاعد التي تم توريد عينة منها.