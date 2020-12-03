ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدًا.. افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ بـ تكلفة 24 مليون جنيه

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:40 م
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
Advertisements
محمود زيدان
استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ،  لافتتاح  9 مساجد، غدًا الجمعة، في قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسبوني، مدير عام الدعوة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح 9 مساجد بقرى محافظة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 ألف جنيه، وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكدًا أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.
 
وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكدًا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية ب4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة، المقامة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، مشيرًا إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات سيشهدون افتتاح المساجد كلُ في دائرة إدارته.
 
وأضاف يونس، سيتم افتتاح، مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد، والرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول، ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القليني بمركز الحامول، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، ومسجد عبدالعال حسن، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

وتابع، سيتم افتتاح – أيضًا - مسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ .

وفي سياق آخر، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأعمال الجارية في المدرسة الدولية الحكومية ، والتي تضم 43 فصلًا، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك، مشددًا على توفير مقاعد للطلاب مريحة، رافضًا المقاعد التي  تم توريد عينة منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تزينت قبل افتتاحها .. كل ما تريد معرفته عن الـ3 مساجد الجديدة بالقليوبية.. شاهد

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 5 مساجد جديدة.. صور

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا الجمعة المقبلة

بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدا بالمحافظات.. غدا

سكرتير عام كفر الشيخ يفتتح مسجدًا جديدًا بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح 6 مساجد جديدة بتكلفة 28 مليون جنيه.. صور

ترشيحاتنا

تصريح مثير لها بعد الأزمة.. فتاة «فوتوسيشن» سقارة: أهلى مبسوطين من الصور و«سيشن الموز» كسر الدنيا

إيقاف ريهام سعيد مطلب شعبي.. «تعلب صغير» يعيدها لدائرة الأزمات

ذبحني بسكينة.. الزيجة التي أنهتها مديحة يسري مرغمة

بعد حلقتها الأخيرة.. ريهام سعيد مهددة بالحبس والإيقاف بسبب الثعالب

الزمالك يفاجئ جمهوره خلال 48 ساعة بصفقة جديدة.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

خاص | لن نلاعب الأهلي في القاهرة.. نهضة بركان يتمسك بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. 10 لقطات رومانسية بين منى زكي وأحمد حلمي

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 hyundai elantra وكيا kia k5.. صور

احمِ نفسك.. هاني الناظر يقدم 7 نصائح مهمة للوقاية من كورونا