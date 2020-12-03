ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشهد مروع.. لحظة تفجير قنبلة فى سواحل بريطانيا.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:02 م
تفجير قنبلة
تفجير قنبلة
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد نشر البحرية البريطانية الملكية فيديو لتفجير قنبلة من أيام الحرب العالمية الثانية. 

ونشرت البحرية البريطانية الملكية على صفحتها في تويتر مقطع فيديو يظهر تفجير قنبلة من أيام الحرب العالمية الثانية قرب جزيرة آليسا كرايغ في سواحل اسكتلندا. 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، عن انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية الأسبوع المقبل. 

وقال جونسون في كلمته بمناسبة موافقة بلاده على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا، إن العاملين في القطاع الطبي والمقيمين في مراكز الرعاية، وكبار السن هم من أصحاب الأولوية في الحصول على اللقاح بالبداية. 

وتفاخر جونسون، باعتبار دولته هي الأولى في العالم التي توافق على استخدام اللقاح، قائلا: "المملكة المتحدة أول دولة في العالم تطلب إمدادات من لقاح شركة فايزر". 

وكان جونسون، علق على نبأ موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، لتكون المملكة المتحدة أول دولة في العالم ترخص الأمر.

وقال جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لأمر رائع أن تعطي الهيئة الأذن الرسمي لاستخدام لقاح فايزر ضد كورونا"، مضيفا أنه سيبدأ توفيره في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتابع: "أخيرًا سنتمكن بعد استخدام لقاح فيروس كورونا من العودة لحياتنا الطبيعية وتدوير عجلة الاقتصاد".

ووافقت بريطانيا، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.

وفى سياق متصل قد أعلنت البحرية الهندية الجمعة الماضية فقدان طائرة تدريب من طراز (ميج-29 كيه) تابعة لها فوق بحر العرب، مضيفة أنه تم إنقاذ طيار فيما تجري وحدات جوية وبرية البحث عن آخر.

وذكرت البحرية الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق في الحادث.

جدير بالذكر أن البحرية الهندية تمتلك أسطولا يضم أكثر من 40 طائرة مقاتلة من طراز (ميج-29 كيه) متمركزة في ولاية "جوا"، وتعمل أيضا من ظهر حاملة الطائرات "آي.إن.إس فيكراماديتيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تمهيدا لحملة تطعيم شامل.. بريطانيا تعتزم الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

أول دولة أجنبية.. بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر

لمجابهة كورونا.. بريطانيا تعلن تفاصيل جديدة حول موعد تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر

بعد بريطانيا.. فرنسا تكشف موعد الموافقة الأوروبية على لقاح كورونا

أخيرا سنعود لحياتنا.. تعليق مبشر من رئيس وزراء بريطانيا عقب الموافقة على لقاح فايزر

التوزيع في 120 دولة.. بايونتك تعلن بدء تسليم لقاح كورونا وتكشف موقف أفريقيا وآسيا

ترشيحاتنا

قمة خليجية في السعودية بحضور تميم قريبا

صدمة.. واتساب يتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف.. اعرف جهازك بينهم

هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟.. الإفتاء توضح

تعرف على سيارة منى زكي وأحمد حلمي بعد ظهورهما بمهرجان القاهرة.. صور

تصريح مثير لها بعد الأزمة.. فتاة «فوتوسيشن» سقارة: أهلى مبسوطين من الصور و«سيشن الموز» كسر الدنيا

روسيا تحرك أسطولها بالكامل في البحر الأسود.. وأمريكا ترد بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مؤثرة لزوجين مسنين.. عاشا معًا 52 عاما وأنهى كورونا حياتهما بفارق أسبوعين

سمير عثمان عن مستوى إبراهيم نورالدين: حظه وحش.. صور

الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا.. دراسة تطمئن مرضى الربو