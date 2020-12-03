مشهد مروع.. لحظة تفجير قنبلة فى سواحل بريطانيا.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد نشر البحرية البريطانية الملكية فيديو لتفجير قنبلة من أيام الحرب العالمية الثانية.





ونشرت البحرية البريطانية الملكية على صفحتها في تويتر مقطع فيديو يظهر تفجير قنبلة من أيام الحرب العالمية الثانية قرب جزيرة آليسا كرايغ في سواحل اسكتلندا.





وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، عن انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية الأسبوع المقبل.





وقال جونسون في كلمته بمناسبة موافقة بلاده على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا، إن العاملين في القطاع الطبي والمقيمين في مراكز الرعاية، وكبار السن هم من أصحاب الأولوية في الحصول على اللقاح بالبداية.





وتفاخر جونسون، باعتبار دولته هي الأولى في العالم التي توافق على استخدام اللقاح، قائلا: "المملكة المتحدة أول دولة في العالم تطلب إمدادات من لقاح شركة فايزر".





وكان جونسون، علق على نبأ موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، لتكون المملكة المتحدة أول دولة في العالم ترخص الأمر.





وقال جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لأمر رائع أن تعطي الهيئة الأذن الرسمي لاستخدام لقاح فايزر ضد كورونا"، مضيفا أنه سيبدأ توفيره في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.





وتابع: "أخيرًا سنتمكن بعد استخدام لقاح فيروس كورونا من العودة لحياتنا الطبيعية وتدوير عجلة الاقتصاد".





ووافقت بريطانيا ، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أمس الأول، الاثنين، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.





وفى سياق متصل قد أعلنت البحرية الهندية الجمعة الماضية فقدان طائرة تدريب من طراز (ميج-29 كيه) تابعة لها فوق بحر العرب، مضيفة أنه تم إنقاذ طيار فيما تجري وحدات جوية وبرية البحث عن آخر.





وذكرت البحرية الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق في الحادث.



