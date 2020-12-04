كاسونجو: الزمالك لم يستشرني في إعارتي.. وتعرضت ‏للاضطهاد في المغرب

أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم ‏تستشره في مسألة إعارته لصفوف الوحدة السعودي والوداد ‏المغربي.‏









وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: "لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ‏ولكني احترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".‏









وواصل:" تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني ‏مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيئ للغاية".‏







