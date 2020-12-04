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رياضة

كاسونجو: الزمالك لم يستشرني في إعارتي.. وتعرضت ‏للاضطهاد في المغرب

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
كاسونجو
كاسونجو
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عبدالله هشام
أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم ‏تستشره في مسألة إعارته لصفوف الوحدة السعودي والوداد ‏المغربي.‏


وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: "لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ‏ولكني احترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".‏


وواصل:" تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني ‏مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيئ للغاية".‏


واستطرد الكونغولي كابونجو كاسونجو، أنه لم يتدرب مع ‏فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة اعارته.‏


وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:" قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم ‏أتدريب".‏
و"كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم".‏


واختتم :"هذه الفترة كانت سيئة جدًا في مشواري الكروي وتعرضت ‏لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنيًا وفنيًا بسبب تلك الفترة".‏
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