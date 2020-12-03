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محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلين لعروسين يتيمتين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:49 م
زفاف جماعى لـ 20
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة
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شاذلى عبد الفتاح

أطلق محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مبادرة فرحة عمرى لزفاف 20 عروسا من الفتيات اليتيمات ودعمهن بـ 10 ألاف جنيه لكل عروس بإجمالى 200 ألف جنيه، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري .


واستهل حفل الزواج الجماعي بمشهد إنسانى حيث شارك الوزير والمحافظ في مراسم عقد القران كوكيلين لعروسين، وخلال الإحتفالية أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق مبادرة " فرحة عمرى " لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات أسوان .


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وأشار أشرف عطية إلى مساهمة هذه المبادرة الكريمة في إتاحة الفرصة لشبابنا لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصرى الأصيل ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضًا القطاع الخاص .


وأضاف عطية أن ذلك يتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة ، كما قدم محافظ أسوان الشكر لكل من ساهم وقدم هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعى المتكامل والعظيم وخاصة بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية الأورمان مما يعكس الفكر التنويرى للجهود الحكومية والمجتمعية معًا .


وفى ختام فعاليات الاحتفال بالعرس الجماعى قدمت فرقة الحضرة مجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية، كما حرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة .


كان وزير القوى العاملة أكد أن بداية هذه المبادرة من جامعة أسوان التى تعتبر قلعة التنوير بالمحافظة ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تعريف الطلاب بمبادرة هنجملها ومبادرة السلامة المهنية لتعريف الطلاب بالحرف اليدوية وذلك من خلال التعاون بين جامعة أسوان ووزارة القوي العاملة الممثلة في مديرية القوي العاملة بأسوان

وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلين لعروسين يتيمتين
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلين لعروسين يتيمتين
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلين لعروسين يتيمتين
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلين لعروسين يتيمتين
وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان وكيلين لعروسين يتيمتين
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