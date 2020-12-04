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محافظات

وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
وزير القوى العاملة:
وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر
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شاذلى عبد الفتاح
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال تواجده بأسوان، حرصه على مشاركة الأهالى لزواج 14 من العرائس ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية ، وتحمل نفقات الزواج، فى ظل غلاء المهور، وارتفاع نفقات وتكلفة الزواج، مؤكدا أن هذا يمثل دور الدولة فى مشاركتها أبناء الوطن لتخفيف المعاناة عنهم ورفع أعباء الحياة.


وتمنى الوزير للعرائس بداية موفقة وحياة سعيدة ، كما تمنى أن يكون هذا الزواج نواة لإنشاء مجتمع مصرى أصيل يسوده المحبة والألفة وقائم على أواصر وكيان الأسرة المصرية الأصيلة.


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من جهته عبر محافظ أسوان أشرف عطية عن فرحته للمشاركة فى حفل العرس الجماعى، متمنيًا للعرائس حياة زوجية سعيدة، قائمة على المودة والرحمة، مشيدا فى هذا الإطار بالمشاركة المجتمعية مع جهود الدولة فى تحمل نفقات هذا الحفل .


وطالب المحافظ أهل الخير والمجتمع المدنى بالتوسع فى مثل إقامة حفل الزفاف الجماعى لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة من الفئات محدوى الدخل، فى إطار تطبيق معانى التآخى والتكافل الاجتماعي بين الجميع  ، ولاسيما حفل الزفاف تحملت نفقاته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المجتمع المدنى .


وشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ أسوان أشرف عطية، أمس، حفل الزفاف الجماعى بأسوان، لعقد قران 14 عريسا وعروسا وذلك بحضور محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان، وأهل العرائس.


كما أكد وزير القوى العاملة أن بداية هذه المبادرة من جامعة أسوان التى تعتبر قلعة التنوير بالمحافظة ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تعريف الطلاب بمبادرة هنجملها ومبادرة السلامة المهنية لتعريف الطلاب بالحرف اليدوية وذلك من خلال التعاون بين جامعة أسوان ووزارة القوي العاملة الممثلة في مديرية القوي العاملة بأسوان . 


وقال وزير القوى العاملة إن الهدف من توقيع بروتوكولي التعاون مع جامعة أسوان، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة في مجال تطوير ودعم ثقافة العمل الحر لدي الشباب من الطلاب وخريجي الجامعات، وأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى للحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ آمن، وذلك من خلال تضمين موضوعات السلامة والصحة المهنية فى أبحاث ومشروعات التخرج الخاصة بالطلاب فى كليات الجامعة المختلفة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمسابقات الطلابية اللازمة ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، مؤكدًا أن الجامعة تمثل منارة العلم ومصدر الإشعاع والتنوير لرفع الوعي لدى الطلاب والشباب في مجال السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر. 
وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج
وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج
وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج
وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج
وزير القوى العاملة: الدولة تحرص على تخفيف معاناة الأسر من نفقات الزواج
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