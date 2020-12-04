فخور بـ بلدي مصر.. طفل يفوز ببطولة سباق السيارات في دبي

خصص برنامج " 8 الصبح " فقرة خاصة بعنوان " أهالينا فى الخارج" وهذه الفقرة تقوم برصد الأعمال الإيجابية للمصريين فى الخارج.





وقالت مذيعة البرنامج داليا اشرف، إن بطل فقرة اليوم هو الطفل المصري صاحب الـ 10 سنوات زين الحمصانى، موضحة أن زين هو طفل مصري فاز ببطولة سباق السيارات فى دبي.





قال زين إن والدته جارمن كانت سبب فى حصوله على هذه الجائزة، مؤكدًا أن عائلته تسانده وتشجعه و تقف خلفه.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه يحب مصر، ويحب الأهرامات وأصدقائه، وأكد أنه فخور بمصر وسعيد برفع اسم مصر فى جميع المسابقات.





وكشفت والدة زين، أن نجلها من عشاق السيارات، ولذلك تقدم لـ الأكاديمية فى دبي الخاصة بسباق السيارات، وقام بتحطيم ارقام قياسية وبطولات كبيرة.