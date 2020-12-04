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فخور بـ بلدي مصر.. طفل يفوز ببطولة سباق السيارات في دبي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
زين الحمصانى
زين الحمصانى
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح " فقرة خاصة بعنوان " أهالينا فى الخارج" وهذه الفقرة تقوم برصد الأعمال الإيجابية للمصريين فى الخارج.

وقالت مذيعة البرنامج داليا اشرف، إن بطل فقرة اليوم هو الطفل المصري صاحب الـ 10 سنوات زين الحمصانى، موضحة أن زين هو طفل مصري فاز ببطولة سباق السيارات فى دبي. 

قال زين إن والدته جارمن كانت سبب فى حصوله على هذه الجائزة، مؤكدًا أن عائلته تسانده وتشجعه و تقف خلفه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه يحب مصر، ويحب الأهرامات وأصدقائه، وأكد أنه فخور بمصر وسعيد برفع اسم مصر فى جميع المسابقات. 

وكشفت والدة زين، أن نجلها من عشاق السيارات، ولذلك تقدم لـ الأكاديمية فى دبي الخاصة بسباق السيارات، وقام بتحطيم ارقام قياسية وبطولات كبيرة.

وقد أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، اتصالا هاتفيا بأسرة الطفل المصري زين الحمصاني والمتواجدة بمدينة دبي، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في جميع سباقات الميني اتاك وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات، ووصل للرقم القياسي الأسرع في فئة المايكرو ماكس روتكس، ليتأهل لنهائيات بطولة العالم الحادية والعشرين بالبرتغالRotax Max Challenge Grand Finals) .

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ،خلال اتصالها بالطفل المصري زين الحمصاني البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.

وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج، وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

وأضافت أنها حرصت خلال حديثها على ربط ما حققه الطفل زين الحمصاني ببطولة زين البطل المجند بالقوات المسلحة الذي يرقد في مستشفى المعادي العسكري منذ عامين نتيجة إصابته بطلقة في العمود الفقري خلال عمليات  مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، أدت لشلل تام ورغم ذلك مبتسم حتى مع معاناته وتضحيته وقال للوزيرة عندما زارته : لو قمت هرجع لمكاني وأجيب تاري وتار زملائي.

ووعد الطفل زين الحمصاني السفيرة نبيلة مكرم بتحقيقه المركز الأول في نهائيات بطولة العالم للروتكس ماكس تشالنج الكبرى الحادية والعشرين التي ستقام بالبرتغال، ليهدي هذا الفوز للبطل المصري زين الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على بلده خلال قضائه الخدمة العسكرية، وكاد أن يفقد حياته في سبيل ذلك.

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