ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معا لتطوير العشوائيات: المشروع يضم 184 عمارية سكنية كاملة التشطيب.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
المهندس أحمد هشام
المهندس أحمد هشام ، مستشار مشروع "معا" لتطوير العشوائيات
Advertisements
نورهان رأفت
قال المهندس أحمد هشام، مستشار مشروع "معا" لتطوير العشوائيات: إن المشروع يقع على مساحة 60 فدانا، وهو نتاج للتعاون بين الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني ، موضحا أن مؤسسة "معا"، استطاعت إنجاز 15% من المشروع .

وأضاف المهندس أحمد هشام ، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المشروع عبارة عن "كمبوند سكاني" ، ويضم 184 عمارة سكنية ، لتطوير المناطق العشوائية .

وأكد أن الشقق كاملة التشطيب ، ومفروشة من جميع الأساسيات، لافتا إلى أن المنطقة بها الكثير من المباني الخدمية، ودور العبادة، والمستشفيات ، والمدارس بكل مستوياتها .

وكان خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، قد أشار إلى أن هناك 8 أسر فقط رفضوا التوقيع على الاستمارات الخاصة بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك من أصل 4537 أسرة، معقبا "بعد تأكدها من أن الدولة لا تريد سوى مصلحتهم قاموا بالإمضاء على الاستمارات".

وأضاف "صديق"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الأهالي جميعهم اختاروا على حسب الاحتياجات لديهم سواء من اختار الحصول على مبلغ مالي أو الحصول على شقة في الأسمرات أو العودة مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو.

وأضاف "يجب أن نعيد بناء عقيدة حب الوطن لدى المواطنين، وذلك من خلال تطويرهم وتحسين مستوى معيشتهم"، معقبا "قريبا سنجني ثمار التطوير وما يحدث في الدولة الآن".

وأوضح أن مثلث ماسبيرو يتكون من 74 فدانا، معقبا "74 فدانا لم يدخلوا جميعهم إلى التطوير فهناك بعض الأماكن المستثناة من التطوير مثل ماسبيرو وغيره".

وشدد على أن أصحاب الأبراج المطلة على النيل سيحصلون على نفس الشقق ولكن يمكن أن تختلف من حيث المساحات، معقبا "محدش هيتظلم والكل هيعلي". 

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أي من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها. 

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصًا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

وفي سياق متصل، يتضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أنشطة سكنية وإدارية وفنادق لتكون منطقة جذب سياحي وتجاري في قلب القاهرة، حيث يتم حاليًا بناء 4 آلاف وحدة سكنية بعدد أدوار يصل إلى 12 دورًا للعمارة الواحدة، وذلك لعودة سكان المنطقة إلى منطقة مثلث ماسبيرو مرة أخرى، بينما سيكون وسط المشروع عبارة عن منطقة ترفيهية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 240 ألف وحدة سكنية.. تطوير العشوائيات: نعمل على تطوير 375 منطقة.. فيديو

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

موجها بسرعة رفع معدلات التنفيذ.. مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات منطقة مثلث ماسبيرو

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير.. إنجاز 65% من مثلث ماسبيرو.. وإزالة العقارات المتهالكة بمشروع روضة السيدة 2.. توفير بيئة عصرية حضارية للمواطن في العاصمة

الحكومة ترد على شائعة بيع مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبي: سنبني فيها 4 آلاف شقة

الحل طلع من عند الأهالي.. تطوير العشوائيات: الأهالي سيعودون فور انتهاء تطوير مثلث ماسبيرو

ترشيحاتنا

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. ماذا يخبئ علم الأبراج لك

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

تقرير: بايدن يتقدم على ترامب بـ7 ملايين صوت

كان رئيسا لدولة أوروبية .. وفاة عشيق الأميرة ديانا متأثرا بفيروس كورونا

مشروب الشتاء .. فوائد غير متوقعة لـ الشوكولاتة الساخنة وكيفية تحضيرها

Advertisements

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور