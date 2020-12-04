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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحري، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق (الإسكندرية- السلوم- مطروح)، إلى جانب رياح معتدلة في كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و5ر1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
الاسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 22 13
شبين الكوم 22 12
دمنهور 22 13
بلطيم 22 13
مطروح 20 12
السلوم 19 12
سيوة 22 08
بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 22 12
رفح 21 12
راس سدر 23 14
نخل 20 04
نويبع 23 17
طابا 21 12
كاترين 16 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
اسيوط 23 10
سوهاج 23 10
قنا 23 10
الاقصر 24 10
اسوان 24 12
ادفو 24 11
ابوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 27 18
ابورماد 26 17
حلايب 25 19
راس حدربه 25 19

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