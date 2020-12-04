ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاريخ اللقاحات في العالم بدأ قبل كورونا بأكثر من 200 عام.. تفاصيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "تاريخ اللقاحات في العالم بدأ قبل كورونا بأكثر من 200 عام".

ولم يعرف العالم اللقاحات قبل عام 1796، وهو المصطلح الذي ظهر قبل أكثر من 200 عام مع مواجهة العالم جائحة الجدري التي حصدت الآلاف من أرواح الضحايا دون الحصول على لقاح يحمي من الإصابة بالمرض، ومنذ أكثر من قرنين من الزمن وحتى عام 2020 استمرت رحلة العالم مع اللقاحات في ظل ظهور العديد من الأوبئة العالمية التي تفاجئ العلماء من حين لآخر. 

ويعد تاريخ اللقاحات علامة فارقة على محطات تطور الثورة العلمية التي تعكسها اللقاحات مع دورها في إنقاذ الملايين من الموت والحفاظ على الصحة العامة، وهو ما بدأته الصين في القرن السابع عشر بابتكار لقاح ضد الجدري، إذ لقحوا المرضى به عن طريق طحن قشور الجدري ونفخها في أنف المريض من خلال أنبوب فضي. 

وفي أوروبا، بدأت لقاحات الجدري بعملية تعرف باسم التجدير، وذلك على يد طبيبة بريطانية تدعى روتلي مونتاجيو، وكانت مسؤولة عن إجراء بحوث حول عملية التجدير وتشير بعض التقارير إلى استعانة الطبيبة بنجلها في إجراء التجارب السريرية للتلقيح ضد فيروس الجدري لتتأكد من مدى فاعلية اللقاح، ووصفت منظمة الصحة العالمية الجدري بأنه أكثر الأمراض المدمرة التي عرفتها البشرية على مدى 3 آلاف عام. 

كما واجه العالم خطر الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، التي صُنفت من أكثر الأمراض المعدية وانتصر العالم على هذا الوباء بعد طرح أول لقاح ضد الحصبة في عام 1963 والذي ساهم في خفض عدد الوفيات بنسبة تصل إلى 73% بين عامي 2000 و2018، كما أنقذ نحو 23 مليون شخص من الإصابة.

يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون ينظم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع المشتقات.

وعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس.
 
وخلال العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أو الخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.


وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميًا، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة "Moderna" أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الإستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي "Pfizer" و"BioNTech"، موضحة أنه فى حالة حصول شركة "Moderna" على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخرًا، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: 3 محافظات أعلى إصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية

الوزراء: تفويض وزيري المالية والصحة للتعاقد لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الفيروس يتوغل.. تضاعف إصابات كورونا في مصر 4 مرات

20 مليون جرعة.. الحكومة تكشف الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا أولاً

فوق الـ 400 حالة| إصابات فيروس كورونا اليوم في مصر .. فيديو

الحكومة: توفير 20 مليون جرعة ضد كورونا وستوزع بالمجان

ترشيحاتنا

من صيدلي إلى لايف كوتش.. مايكل راشد يروي قصته مع تغيير نشاطه

خلال اجتماع سري.. وزير الخارجية الأمريكي يوبخ نظيره التركي

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

فيديوجراف.. تفاصيل اعتزال الممثلة مي فخري وسبب ارتدائها الحجاب

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

الهضبة يتفوق على الأخطبوط.. ماذا قدم الشناوي وبسام قبل نهائي كأس مصر؟

Advertisements

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل توجه تحذيرات لخبرائها النوويين

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

انتو كبرتوا الموضوع أوي .. القصة الكاملة لفيديو سماح بنت شهاب .. فيديو

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. ماذا يخبئ علم الأبراج لك

مرصعة بالألماس.. سعر خيالي لـ ساعة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي