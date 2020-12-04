اليوم.. سيراميكا كليوباترا يواجه وادي دجلة وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، أمام فريق وادي دجلة.
ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إلى خوض أكبر عدد من المباريات الودية، لزيادة الانسجام والتجانس بين عناصر الفريق، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري، والتي يستهلها بمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام.
يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، أعلن أمس الخميس، عن التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق سيراميكا كليوباترا، بعد جلسة جمعته مع طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.
وجاء التعاقد مع صالح جمعه لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم القادم، والذي يسعى نادي سيراميكا كليوباترا خلاله تقديم موسم قوي.
وتكثف إدارة سيراميكا كليوباترا مجهوداتها المتواصلة خلال الفترة القادمة من أجل توفير كل الدعم للفريق بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والذي يقوم بإختيار اللاعبين بعناية فائقة لتقديم موسم مميز في أول ظهور للفريق بالدوري الممتاز.