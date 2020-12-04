الاستقرار يسود الأسواق بأسعار الجمعة.. الدولار بـ15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.. الذهب عيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام.. وكيلو الدواجن يتراوح بين 19 و21 جنيهًا

الأسعار اليوم الجمعة: - الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع - الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 797 جنيها للجرام - سجَّل كيلو الدواجن سعرا يتراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو - كيلو البلطي المزارع نمرة "1" يسجل 21 – 24 جنيها للكيلو



شهدت أغلب الأسواق اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 "العطلة الأسبوعية، استقرار تاما في الأسعار عن قرينتها أمس الخميس، عدا سوق الذهب الذي شهد ارتفاع طفيف جدا، حيث يعتبر عطلته الأسبوعية لم تبدء بعد، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار المنتجات في جميع الأسواق، والتي جاءت كالتالي:

استقر سعر تداول الدولار مقابل الجنيه بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020، وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لـ شراء الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إذ سجل 16.65 جنيه، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنيمة، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي "بيريوس"، المصرف المتحد، التجاري الدولي "سي اي بي"، كريدي أجريكول، الإسكندرية نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري اليوناني نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.





فيما شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، في مصر ارتفاعا طفيفا بواقع واحد جنيه لكل جرام، مقارنة باسعار إغلاق الأسواق أمس الخميس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 797 جنيها للجرام، بحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".

فيما انخفض سعر الدولار عالميا لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 683 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 797 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل 911 جنيه

الجنيه الذهب 6,376 جنيها





أما عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الجمعة 4 ديسمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة، فسجل الليمون البلدي الذي سجل سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 7.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، أما سعر البصل فقد وصل إلى 5 جنيهات، والكوسة بـ 7 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب بـ 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 3 و4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بـ 22 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس سعرا يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والبرتقال السكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب الرومى الأحمر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات، كما سجل سعر التفاح الأمريكي الجيد من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب سجل 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، بينما المانجو عويس بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، وسجل التين البرشومى سعر 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، بينما الرمان سجل سعر 10 جنيهات.





كما ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، الجمعة 4 ديسمبر 2020، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التى أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسجَّل كيلو الدواجن سعرا يتراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي حوالى 1.4 جنيه، وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و27 جنيهًا للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 35 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و14 جنيهًا.





أما الأسماك فسجل سعر أسماك البورى "1" من 40 – 46 جنيها للكيلو، والبورى "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، والمكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو.





ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور، سجل البلطى المزارع "1" 21 – 24 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطى المزارع "2" 17 – 20 جنيها للكيلو، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه، وسجل البربون "1" 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو، ونفس السعر للبياض الأملس "1"، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.





وسجل سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو، وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.



