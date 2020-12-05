إقامة عزاء نائب الدقهلية فوزي فتى اليوم.. وهذا مصير مقعده

يقام سرادق عزاء النائب فوزي فتى، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا، ونائب البرلمان القادم عن القائمة الوطنية بالدقهلية، اليوم، السبت، بساحة المسجد والعزاء تلغرافيًا بمنزل النائب فوزي فتى، ميت أبو الحسين مركز أجا.





وتُوفي نائب الدقهلية، فجر أمس، الجمعة، حيث أقيمت جنازته، عصر أمس، بساحة مسجد النور بقرية ميت أبو الحسين مركز أجا بجور الكوبري الرئيسي.





وحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وبما أن النائب الراحل فائزا على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، فسيتم تصعيد المرشح الاحتياطي له بالقائمة، وفقا للجداول التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

لن يخرج المقعد عن بيت النائب، حيث ستحل ابنته آيه فوزى اسماعيل يوسف فتى، محل والدها بالقائمة، نظرا لكونها المرشحة الاحتياطة لمقعد أبيها بالقائمة، المقعد رقم 80 من أصل 100 مقعدا.

وشهد مجلس النواب الحالي منذ انعقاده، 17 حالة وفاة على مدار 5 سنوات، ليحقق المجلس رقما قياسيا في عدد وفيات نوابه، التي بدأت مبكرا في أول دور انعقاد برحيل اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر تبعه بعد ذلك 16 نائبا، حيث تنوعت حالات الوفاة ما بين المرض والحوادث والقضاء والقدر.





هذا ونعى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بالمجلس، قائلا : "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



