جامعة القاهرة فى اسبوع | رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بقصر العيني ... وتقديم قروض ميسرة للحاجزين من منتسبي جامعة القاهرة بمشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر

* رئيس جامعة القاهرة يشدد على الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات





* مجلس جامعة القاهرة يحدد سعر التكلفة النهائية الفعلية لشقق مشروع إسكان الجامعة بمدينة 6 أكتوبر













تسعى جامعة القاهرة دائما على التميز بين الجامعات المصرية وذلك من خلال المشروعات والاحداث التى تقوم بها يوميا من قوافل طبيعة تعمل على مساعدة الدولة فى تقديم الرعاية الطبية للجميع ، بالاضافة الى المساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على صحة وسلامة طلابها .





ولذلك يقدم موقع صدى البلد اهم الاحداث التى قامت بها جامعة القاهرة خلال هذا الاسبوع وجاء كالاتى :





‎أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعلى البوابات، للتأكد من إلتزام منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، والمرور من بوابات التعقيم الذاتي، والكشف عليهم باستخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.









‎كما أجرى الدكتور الخشت، حوارًا مع عدد من الطلاب، حيث حذرهم من تجاهل التعليمات والتدابير الوقائية حتى لا ينقلوا الفيروس إلى بيوتهم ويعرضوا أسرهم لخطر الإصابة، وأكد على الطلاب ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والصحة العامة والتغذية السليمة للحفاظ على أنفسهم.





‎وشدد رئيس جامعة القاهرة، على الطلاب الحرص في تصرفاتهم، مؤكدًا أن تعلم التعايش مع الفيروس أمر سهل إن كنا واعين إلى تصرفاتنا، لأن فيروس كورونا أصبح أمرًا حتميًا وواقعًا كما تشير التقارير العالمية، مما يستدعي أن نكون حذرين دائمًا.





‎وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما وجه رئيس الجامعة بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.





‎جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا في مختلف الجوانب سواء الصحية أو التعليمية أو البحثية، ومن بينها حرص الجامعة على تقديم الوعي والمعلومات الصحية المهمة عن فيروس كورونا، من خلال إصدار محتويات متعددة قائمة على أسس علمية تشمل العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، مثل دليل التعايش مع فيروس كورونا، ودليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي جامعة القاهرة، ودليل كورونا للمنشآت الصحية، ودليل كورونا للجامعات والكليات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من حملات التوعية بالفيروس.













‎وفى نفس السياق ، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وذلك بحضور الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس قسم النساء والتوليد، ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وممثل التعاون الإيطالي.





‎وقال الدكتور محمد الخشت، إن افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات هو حدث بالغ الأهمية لأنه يتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، ودور الجامعة الفعال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، موضحًا حرصة منذ 3 سنوات على تغيير مسمى وحدة مناهضة التحرش ليصبح "وحدة مواجهة العنف ضد المرأة"، لأنه مفهوم أشمل ويتضمن كافة جوانب العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو نفسيا.





‎وأضاف الدكتور الخشت، أن وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، تُعد خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي أول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





‎وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن العنف لغة همجية، وسوف نستمر بمكافحته بمختلف أشكاله، مشددًا على ضرورة العمل بكل السبل العلمية والعملية الممنهجة لتغيير الصورة المغلوطة عن المرأة لدى الرجل ، وأن هذه الصورة تحتاج أن تتحول للنظر إلى المرأة كإنسان، مؤكدًا أنه في حال تغيرت الصورة الذهنية المغلوطة سيتغير الكثير من السلوكيات.





‎وأوضح الدكتور الخشت، أن العنف بشكل عام هو لغة العاجزين، حيث أن عجز العقل ينتج عنه عجز القدرة على الحوار والاقناع، مؤكدًا أن الانسانية لديها طريق طويل لإدراك أن المرأة لا تختلف عن الرجل لأن كليهما انسان وكل منهما يكافئ الآخر ، وهناك فرق بين المساواة والتكافؤ، مؤكدًا على ضرورة استمرار وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في تأدية دورها بشكل فعال، بما يمثل انعكاس لتوجه جامعة القاهرة في الاهتمام بالمرأة المصرية بشكل عام.





‎ومن جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بجهود الجيش الأبيض داخل مؤسسة قصر العيني العريقة، ومساهمتها الفعالة في جائحة كورونا، وتنظيم القوافل الطبية لمختلف محافظات مصر، مؤكدة أن وحدة التعامل مع المعنفات على أعلى مستوى بما يُعد حافزًا على نقل التجربة إلى جامعات أخرى، والتوسع في إنشاء الوحدات الصحية لنقل فكرة الصراحة، وتقديم المساندة والدعم للس





‎وأكدت مايا مرسي، أن دستور مصر يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وأن الدولة تعمل على رفع درجة الوعي بقضايا العنف ضد المرأة، وتقديم مختلف الخدمات لمواجهته، موضحة عدم امكانية حماية حقوق الانسان بدون حماية حقوق المرأة وتمكينها.





‎وقالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، إن المرأة الآن تحظى برعاية شديدة ودعم على أعلى مستوى، وأن جامعة القاهرة كان لديها حماس بدرجة كبيرة لإنشاء هذه الوحدة بهدف دعم السيدات المعنفات، مشيرة إلى ضرورة مراعاة المجتمع المصري للمرأة التي تمثل عمود أساسي في تكوينه.





‎وهنأت الدكتورة جيرمين نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني بكونها تقدمت بخطوة رائدة تثبت أن الطب والإنسانية يكمل كل منهما الآخر، موضحة أن نسب الإصابة من آثار العنف ضد المرأة بلغت نحو 38% والتي تُعد أعلى نسبة على مستوى العالم، لافتة إلى أن مقدمي الخدمة الصحية في هذا المجال يمثلون خط اللجوء الأول للمعنفات من حيث تقديم خدمات الرعاية للسيدات المعنفات وانقاذ حياتهن.





‎وأوضحت، أن وحدة التعامل مع المعنفات هي الأولي من نوعها في مصر، وأنه تم تجهيزها وتدريب الكوادر العاملة بها على أعلى مستوى من خلال بروتوكول طبي للتعامل مع فئات السيدات اللائي تعرضن للعنف، بهدف الحصول على خدمة متكاملة .

















‎كما عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري، بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبحضور النواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، كما حضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





‎وعرض الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر والدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق ونائب رئيس لجنة الإسكان، جهود لجنة الإسكان في تنفيذ واستكمال المشروع بعد حل جميع المشكلات وتجاوز العقبات التي واجهت المشروع وجهود رئيس الجامعة في إسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من جهاز مدينة 6 أكتوبر، والتي تجاوزت ثلاثمائة مليون جنيه.





‎وتم استعراض الموقف المالي للمشروع، مؤكدين أن إدارة المشروع بذلت أقصى الجهود من أجل الانتهاء من التعاقدات بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، وحرصت على تنفيذ ما شدد به د. محمد الخشت رئيس الجامعة مرات عديدة من تخفيف الأعباء على الحاجزين إلى أقصى مدى ممكن وبما لا يوثر على اكتمال المشروع، مع بذل أقصى الجهد حتى يتسنى استكمال تنفيذ باقي الأعمال بأعلى الموصفات وفقًا لإمكانيات الحاجزين فى السداد.





‎وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن ثمن الوحدة في المشروع، تقل عن المشروعات الأخرى في ذات المنطقة بنحو 300 % على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء ثلاثة أضعاف، وضخامة المشروع الذي يعتبر مدينة سكانية متكاملة وليس مجرد كمبوند، مضيفًا أن قيمة المشروع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع بدء تسليم المرحلة الأولى نهاية ديسمبر 2020 وتسارع تنفيذ الأعمال التي تنفذها شركة من أكبر الشركات المصرية، بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء.





‎وأشار الدكتور علي عبد الرحمن و الدكتور محمد يوسف، إلى أن نسب الإنجاز العالية للمشروع في معظم البنود الخاصة بالوحدات السكنية، حققتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في ثلاثة أعوام تقريبا.





‎من جانبه، أشاد مجلس جامعة القاهرة، بإنجاز 425 عمارة إجمالي عدد العمارات بالمشروع في مدة 3 سنوات فقط، وذلك بعد توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمضاعفة العمل بالمشروع حتى يمكن بدء تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية نهاية ديسمبر 2020، واستكمال عمليات أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، إلى جانب استكمال التراخيص اللازمة من جميع الجهات.





‎كما أشاد مجلس جامعة القاهرة، باختيار الدكتور محمد عثمان الخشت لرجال دولة وقيادات كبيرة ذات خبرة طويلة هندسية ومالية لإدارة مشروع الإسكان، برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق، والتي تضم في عضويتها نخبة من المتخصصين فى مجالات المشروع؛ لديهم خبرات كبيرة، حيث تضم اللجنة وزيرًا ومحافظين سابقين وعمداء كليات، وهو ما يقطع بأن إرادة الجامعة الحالية تتعامل بجدية مع مشكلات المشروع ويعطي مصداقية كبيرة لعمل اللجنة في إنجاز مهمتها بنجاح، كما أن معظم أعضاء لجنة الإسكان ومجلس الجامعة من بين الحاجزين بالمشروع، ويتحملون نفس التكلفة التي يتحملها كل الحاجزين، ولا يتقاضون أية مكافآت من أي نوع من المشروع ، وما يقومون به هو عمل تطوعى واجب تقديم الشكر عليه لهم.





‎وحدد مجلس جامعة القاهرة، سعر التكلفة النهائية الفعلية لشقق مشروع الإسكان، حسب المساحة ونقاط التميز، بعدما ألزمت لجنة الإسكان؛ الاستشاري بسرعة الإنتهاء من تحديد سعر التكلفة النهائية، للبدء في وضع خطة لتسليم الوحدات السكنية على مراحل قريبًا، على غرار المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





‎وكان الدكتور محمد الخشت قد كلف لجنة الإسكان بالجامعة، بالقيام بالعديد من الإجراءات، من أهمها إعادة جدولة مستحقات الروف والحديقة وتوزيعها نسبة وتناسب بين الحاجزين في المراحل المختلفة ومساعدة المتعثرين في المشروع، كما سعت إدارة الجامعة ولجنة من خلال البنوك إلى تقديم قروض ميسرة للحاجزين من منتسبي جامعة القاهرة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، وهذه القروض متوفرة الان.



