بتوجيهات الرئيس السيسي.. إطلاق سراح ربان بحري مصري تم احتجازه من الحوثيين

قال ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال إن احتجازه من الحوثيين كانت تجربة صعبة للغاية ولكن ما هون أزمته التدخل المصرى للإفراج عنه.





ووجه "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة استجابته لأزمته مؤكدا أنه كل فخر أنه مواطن مصرى بكافة الأجهزة المعنية التى تدخلت فى أزمة احتجازه من الحوثيين لافتا إلى أنه كان فاقدا للأمل بعودته مرة ثانية لأرض الوطن.





وأشار إلى أن فترة احتجازه من الحوثيين استمرت 10 أشهر ولكن ما تفاجئت به وأدخل السرو إلى قلبى متابعة كافة الجهات المعنية المصرية بتطورات أزمتى.













ووجه الربان البحرى كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة الأجهزة المعنية لإنهاء أزمتى فى أسرع وقت ممكن.





يذكر أن الأجهزة المعنية المصرية نجحت بإطلاق ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال والذى كان محتجزا لدى جماعة الحوثيين بعد مفاوضات استمرت لفترة وإعادته لأرض الوطن بالتنسيق مع اليمن عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن ومنها إلى جمهورية مصر العربية.