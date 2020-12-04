شاهد.. أول صور لـ الربان المصري بعد الإفراج عنه من الحوثيين بجهود الأجهزة المعنية المصرية

نجحت الأجهزة المعنية فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال، الذى كان محتجزا لدى جماعه الحوثيين اليمنية، و ذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة و قد شابها العديد من العقبات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين الرعايا المصريين بالخارج.

وقد أسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصرى اليوم الجمعة، إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية و منظمه الهجرة الدولية فى عدن عقب إجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية ومنها الي جمهورية مصر العربية.





وقال الإعلامي محمد الباز، أن الأجهزة المعنية نجحت في الإفراج عن الربان البحري فاروق محمد عبد العال، والذي كان محتجزا لدي الحوثيين.





وتابع خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": الإفراج جاء بعد مفاوضات استمرت لفترة مع الأجهزة اليمنية، وعليه تم الإفراج عنه ووصول الربان إلى مصر اليوم، وذلك عن طريق التنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية.وأكمل: تم إجلاء الربان البحري من منطقة الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية ومنها إلى جمهورية مصر العربية.وعلق الإعلامي محمد البلاز على خبر الإفراج، قائلا: البلد مبتسبش أي حد من ولادها عنده مشكلة بالخارج وتبذل أقصى جهدها معهم، فنحن الآن نعيش في عصر كرامة المواطن المصري.