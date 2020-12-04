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أخبار العالم

ترامب يصدر أمرا بسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:16 م
ترامب يصدر أمرا بسحب
ترامب يصدر أمرا بسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال
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قسم الخارجي
أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صدور قرار بسحب معظم القوات الأمريكية في الصومال.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدر أوامر لوزارة الدفاع بسحب جميع القوات الأمريكية تقريبًا من الصومال.

وقالت الصحيفة إن الجنود الأمريكيين المتمركزين في الصومال والبالغ عددهم 700 جندي، سيتم نقلهم إلى قواعد في كينيا وجيبوتي، ويقتصر دورهم في الصومال على مكافحة الإرهاب.

وتوقع المسؤولون أن تغادر القوات الأمريكية قواعدها في الصومال بحلول يناير المقبل.

كانت إدارة ترامب قررت في وقت سابق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان  والعراق في 15 يناير المقبل.
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