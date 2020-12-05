ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بمشاركة فنانين كبار.. وزير السياحة: موكب المومياوات سيكون أكبر كرنفال في مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفاصيل موكب المومياوات الملكية احتفالا بتطوير ميدان التحرير.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: "أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتمع مع ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لإضافة مجموعة أرقام جديدة في مجال الآثار، وتسجيلها في الموسوعة العالمية".

وبالنسبة لموكب المومياوات الملكية، نوه العناني، إلى أنه سعيد جدا بحديث المصريين جميعا على هذا الموكب، لافتا إلى أنه حتى الآن، لم يُحدد تاريخ معين للموكب، وما عُرض على وسائل التواصل الاجتماعي كلها حتى الآن مجرد "بروفات".

وأشار إلى أنهم يجرون العديد من "البروفات" لأن هذا سيكون أكبر كرنفال يحدث في مصر، وسيطوف شوارع القاهرة، بمشاركة فنانين كبار.

وتابع:" كل فنان سيلقي كلمة عن عظمة الحضارة المصرية في رسالة توعوية وسياحية وحضارية، والمسلة ستنير بشكل لائق جدًا، بالإضافة إلى ميدان التحرير وكورنيش النيل وعين الصيرة، وسيكون لدينا مسرح بطراز فرعوني يقدم فنًا مصريًا رائعًا".

ولفت إلى أن الموكب عندما يصل إلى ميدان التحرير، فإنه سينير، بالإضافة إلى المسلة والكباش والعمارات والكورنيش وصولًا إلى متحف الحضارة، وسيجري استقبالها كرؤساء جمهورية وملوك يزورون مصر.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك لبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير 2021.

وتعد هذه البطولة أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة النسخة 27  للبطولة، تحت سفح الأهرامات في شهر سبتمبر الماضي.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آلية الترويج للبطولة ومن ثم الترويج للمنتج السياحي المصري المتنوع والفريد كما تمت مناقشة إمكانية  تقديم برامج سياحية متميزة ومتنوعة لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة ووفود المشجعين القادمة من الخارج، وذلك لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وبالأنماط السياحية المتنوعة التي تتميز بها المقاصد السياحية المصرية وتقديم هذه البرامج بأسعار مناسبة، بالاضافة الى دراسة تقديم بعض التسهيلات لمشجعي البطولة القادمين من الخارج طوال فترة البطولة مثل توفير أسعار مناسبة لإقامتهم في الفنادق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العناني: موكب المومياوات الملكية يزين حفل الذكرى الـ 118 لـ تأسيس المتحف المصري

هنبهر العالم.. العناني: موكب المومياوات الملكية سينطلق إلى المتحف الكبير| فيديو

نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أعمال التطوير داخل ميدان التحرير تمهيدا لافتتاحه ..فيديو

"العناني" يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد

وزير السياحة والآثار يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد.. العناني: استضافة مصر للبطولة يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها

هاشتاج #ميدان_التحرير يتصدر تويتر .. ومغردون: مصر دايما عظيمة

ترشيحاتنا

كنا محطوطين في جزيرة.. تفاصيل 10 أشهر من احتجاز ربان بحري مصري لدى الحوثيين

تركيا ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وتطالب برفع العقوبات عن قطر

بعد تردد أنباء توقيعه للأهلي.. الزمالك يحسم مصير زيزو مع الفريق

الأمم المتحدة تعلق على بيان الكويت بشأن الأزمة مع قطر

مؤمن سليمان: لعبت على العمق الدفاعي في مواجهة الأهلي عام 2016‏..وأتمنى تحقيق لقب أفريقيا مع الزمالك

يوتيوبر شهير يتسبب في موت حبيبته الحامل ببث مباشر | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الازدحام.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق عام بين السيارات| فيديو

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأسود؟