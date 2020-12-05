وسط الازدحام.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق عام بين السيارات| فيديو

نجح طيار بارع في عمل "هبوط اضطراري" على طريق مزدحم والنجاة بأعجوبة دون التسبب في أية إصابات، وقد حقق مقطع الفيديو للحظة الهبوط آلاف المشاهدات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





تُظهر اللقطات المذهلة اللحظة التي هبط فيها الطيار كريج جيفورد 52 عامًا، بطائرة "بلانكا فايكنج" ذات المحرك الواحد في ضاحية سانت بول في أردن هيلز، في ولاية مينيسوتا الأمريكية





ورغم وجود شخصان كانا على متن الطائرة إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وكتب قسم النقل في مينيسوتا في تقرير له على الفيسبوك: "في حين أن هذا ليس تمامًا ما نعنيه بـ" نظام النقل متعدد الوسائط "، يسعدنا عدم إصابة أي شخص ونبدي إعجابنا بجهود الطيار للهبوط بأقل الخسائر".





لكن أصيبت إحدى السيارات أثناء الهبوط الاضطراري مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع مؤقتًا، فـ كريج الذي يعيش في مينيابوليس، هو طيار أكروبات تنافسي - وهي رياضة تتضمن تحليق الطائرات في سلسلة من المناورات المعقدة والجريئة.





قال المتحدث باسم جمعية الطائرات التجريبية، ديك كنابنسكي لـ MailOnline إن كريج مثل الولايات المتحدة في المسابقة الدولية في عامي 2017 و 2019 في فريق Unlimited Aerobatic Team، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بجنوب إفريقيا في عام 2017.





وأضاف أن الطيارين يأخذون دروسًا تدريبية في الأكروبات لتعلم كيفية مناورة الطائرات بشكل أفضل في حالات الطوارئ، وهو ما قال إنه يشرح كيف ساعدت مهارات كريج في تحقيق الهبوط الرائع.





قال ديك: "الطيارون مدربون على التعامل مع مشاكل محرك الطوارئ وأشياء من هذا القبيل إذا كان عليك القيام بهبوط طارئ، وبالتالي فإن الجمع بين هذا التدريب وبالتأكيد تدريب [كريج] البهلواني يؤتي ثماره حقًا في هذه الحالة".





ورفض كريج التعليق على الواقعة، مشيرا إلى أن التحقيق الجاري في الحادث من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني.



