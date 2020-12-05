في ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. تعرضت للعنف والخيانة والابتزاز

يوافق اليوم السبت 5 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، لأب سوري في صيدا بلبنان، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر من عام 1983 بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.

"فايزة أحمد تدفع 35 ألف جنيه ثمن طلاقها" تحت هذا العنوان نشرت إحدى الجرائد المصرية تقريرا عن قصة طلاق الفنانة الراحلة فايزة أحمد، ونشرت الجريدة تفاصيل الطلاق، مؤكدة أنه بعد قصة حبها المعروفة للملحن محمد سلطان والتي أسفرت عن الزواج، شعرت فايزة أحمد أن هناك امرأة أخرى تداعب خياله وتستولي على فكر الزوج والحبيب الذي وقفت معه وهو مازال في أول طريقه.





تقول الجريدة: "حاول محمد سلطان أن يقنعها بأن هذا الكلام شائعات غرضها التفرقة بينهما، إلا أنها أصرت على الانفصال بعد حياة زوجية طويلة أسفرت عن ابنين وبالفعل تم الطلاق".





عرف قصتها وما كانت تعاني منه أحد الأصدقاء وكان يصغرها بعشر سنوات، فتقرب منها وبدأ ينسج خيوطه حولها وفي لحظة ضعف قررت فايزة أحمد الزواج منه وبالفعل تزوجته.





بدأ الزوج الجديد يكشر عن أنيابه بعد فترة وجيزة من الزواج، لدرجة أن الأمور وصلت لحد الضرب والإهانة، وخرجت الجرائد والصحف تتحدث عن سوء معاملته للفنانة الكبيرة.





صممت فايزة أحمد على الطلاق ولكن الزوج الشاب اشترط ألا يتم الطلاق إلا بعد حصوله على سيارتها (المرسيدس) و35 ألف جنيه وكان له ما أراد، وحصل على السيارة التي كانت تمتلكها فايزة أحمد وتستعملها في جميع تحركاتها، وعلى المبلغ الذي حدده، وتم الطلاق بينهما.