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رياضة

مصير الأهلي فى الكأس عندما يواجهه خصما غير الزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
الأهلي بطل كاس مصر
الأهلي بطل كاس مصر 2017
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدٍ جديد أمام منافسه طلائع الجيش اليوم السبت في نهائي بطولة كأس مصر فى نسختها الـ88 فى تاريخ الكرة المصرية ، فى مباراة يستضيفها  استاد برج العرب بالأسكندرية فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد حصده اللقب الإفريقي أمام غريمه التقليدي ومنافسه الشرس الزمالك ، كما نجح الأهلي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات، ليستعيد بريقه في القارة الإفريقية ويتوج باللقب التاسع في تاريخه.

و يدخل طلائع الجيش على نفس الوتيره فقد فاز الفريق العسكري على الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي بطل الدوري وإفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا ببطولة كأس مصر حيث حصد اللقب 36 مرة وكان آخرها في موسم 2017.

فيما لم يتوج طلائع الجيش باللقب المحلي ولا مرة، ولكن مدربه الحالي طارق العشري نجح في خطف اللقب من الأهلي من قبل عندما كان مدربًا لحرس الحدود في عام 2009 في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويرصد صدى البلد تقريرا يستعرض فيه .. ماذا يفعل الأهلي عندما يواجه منافسا غير الزمالك في نهائي كأس مصر.

يعد نهائي الاهلي وطلائع الجيش فى النسخة الـ 88 فى التاريخ هو الأول في تاريخ طلائع الجيش، ورقم 50 في تاريخ الأهلي ، وقبل النهائي الـ 50 في تاريخه، واجه الأهلي نظيره الزمالك 17 مرة في النهائي، ولعب 32 مباراة نهائية أمام منافس غير الفارس الأبيض.

وفي 32 مباراة نهائية لـ الأهلي ضد منافس غير الزمالك، حقق اللقب 25 مرة، بينما خسر 7 مرات ، وكانت أول خسارة لـ الأهلي في نهائي الكأس أمام منافس غير الزمالك كانت أمام الاتحاد السكندري موسم 1925-26 بنتيجة 3-2، بينما الخسارة الأخيرة كانت أمام حرس الحدود موسم 2009-10 بركلات الترجيح 5-4.

وخسائر الأهلي الـ 7 جاءت 3 مرات أمام الاتحاد السكندري مواسم 1925-26 و1972-73 و1975-76 بنتائج 3-2 و2-1 و1-0 على الترتيب، وخسر الأهلي مرة أمام الأولمبي موسم 1932-33 بنتيجة 3-1 ومرة أمام الإسماعيلي موسم 1996-97 بنتيجة 1-0 ومرة أمام المقاولون العرب موسم 2003-04 بنتيجة 2-1 ومرة أمام حرس الحدود موسم 2009-10 بركلات الترجيح.

أما أكثر فريق انتصر عليه الأهلي في نهائيات الكأس الـ 32 (منافس غير الزمالك)، هو المصري بواقع 7 مرات، بعدما  توج الأهلي باللقب على حساب المصري أعوام 1926-27 و1944-45 و46-47 و82-83 و 83-84 و88-89 و2016-17".

كما فاز الأهلي 4 مرات على السكة و3 مرات على الترسانة ومرتين أمام كل من الاتحاد والإسماعيلي والمحلة ومرة على حساب كل من الترام والقناة والمقاولون العرب والمنصورة وأسوان.
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