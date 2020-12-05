جامعة العريش تنظم دورة تدريبية حول كيفية إقامة مشروع للاستزراع السمكي

وقال الدكتور صلاح ، إن الهدف العام له هو تدريب طلاب كليتى الاستزراع المائى والمصايد البحرية والعلوم الزراعية البيئية وباقى كليات جامعة العريش وشباب الخريجين والصيادين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكى، وبهدف آخر هام وأساسى وهو توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالى محافظة شمال سيناء .وأعلن صقر، أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الانتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الانتاج المكثف بنظام اعادة دوران المياه، وحدة الانتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالى الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكى، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهى، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياهمن حانبه ..قال المهندس سامى الهوارى، رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز البردويل، إن الجمعية ستقوم بتدريب 60 شابا على الاستزراع السمكى لمدة 12 شهرًا، مؤكدًا أن نحو 4000 شاب بحرى يعملون فى بحيرة البردويل.وأضاف الهواري، أنه طلب من الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، توفير دعم لعدد من المشروعات فى محافظة شمال سيناء، منها مشروعات لدعم الصيادين فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق مبادرة السيد الرئيس، وتم بالفعل توفير دعم للجمعية عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية.وأشار الهواري ، إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قد وضع خطة كبيرة للتنمية سيناقشها الصندوق الاجتماعى للتنمية مع وزارة التعاون الدولى وأهالى سيناء وأعضاء مجلس النواب عنهم، حيث تم توفير نحو 45 مليون جنيه منح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سيناء.وأضاف الهواري، أنه تم تدريب الشباب علي 5 حرف تخص الصيد وهي تصنيع وإصلاح شباك الصيد ، صيانة مواتير الصيد البحرية، صيانة وصناعة مراكب الصيد الخشبية، الاستزراع السمكي ، تعبئة وتقشير الأسماك والجمبري، بحيث أصبح الخريج مؤهل فنيًا وإداريًا بشكل جيد ليحدث طفرة فى زيادة الإنتاج السمكي وجميع الصناعات المتعلقة به.وأشار الهواري، إلي أنه تم تدريب الشباب علي حرف الصيد من خلال مشروع كنوز سيناء لتأهيل وتشغيل الشباب والذي تنفذه جمعية كنوز البردويل بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الدوليوأكد سامي الهواري، رئيس مجلس إدارة جمعية البردويل للتنمية الشاملة أنه تم تأهيل 135 متدربًا علي أعمال تفصيل وإصلاح الشباك، و120 متدربة على أعمال تقشير وتعبئة الأسماك، 90 متدربًا علي أعمال الإستزراع السمكي، 60 متدربًا على أعمال صيانة وإصلاح مواتير الصيد، 30 متدربًا علي أعمال نجارة وإصلاح مراكب الصيد،بجانب تكريم عدد من الجهات الشريكة.اقرا ايضا: