أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من أمطار.. سر تطبيق "ماذا تقول عنك الأخبار؟".. أخبار جديدة عن لقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو..

ونستعرض أبرزها:





استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، تكون مائلة للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، وباردة ليلا وشبورة مائية صباحا على الطرق.





بينما يبقى الطقس دافئا على جنوب سيناء نهارا وشمال وجنوب الصعيد أيضا، ويبقى مائل للبرودة على سيناء بينما شديد البرودة على الصعيد ليلا.





قال الدكتور شريف صلاح، استاذ مساعد قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن فكرة تحويل الجداريات الأسمنتية للوحات فرعونية هي فكرة من ضمن خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون تلك الجداريات في انتظار موكب الملوك والمومياوات.





وتابع الدكتور شريف خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار كلف عمداء الكليات الفنية لبدء هذه الجداريات، وكان هذا التكليف في شهر اكتوبر للعام الماضي، لافتا إلى أنه كان من المقرر نقل تلك المومياوات من قبل ولكن نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا تم تأجيل كل تلك الافتتاحيات.





قال المهندس محمد سعيد، استشاري نظم ومعلومات، إنه لا بد من التأكد من مصادر التطبيقات المزيفة على الإنترنت وعدم الضغط على أى رابط طالما لم يتم التأكد من مصدره، معتبرا أنها فخ كبير.





وكشف "سعيد"، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن مصادر التطبيقات المزيفة متعددة عبر منصات الإنترنت ومنها إرسال بريد إلكرتوني وطلب الضغط على هذا الرابط، إضافة لجذب المتابعين عن طريق الخصومات الوهمى على السلع ومطالبة المتابعين بمشاركة هذه المنشورات.





قالت الشيماء عيد، مدير السلامة والجودة والبيئة بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف حصل على شهادة الأيزو فى البيئة، والجودة، والصحة المهنية.





وأوضحت "عيد" خلال استضافتها عبر فضائية TEN، أن "الأيزو" شهادة دولية تبعا لمنظمة عالمية تضم أغلب دول العالم والتى اتفقت على وضع مواصفات للسلامة، والجودة، والصحة المهنية.





وأشارت إلى أن هذه المنظمات تضع معايير الجودة والسلامة للمؤسسات شرطا للحصول على هذه الشهادة بالإضافة إلى التأكد من تحقيق الشروط الخاصة لهذه المواصفات.









قال أسامة عبد العزيز، الخبير بالشأن التركي، إن ملف حقوق الإنسان في تركيا يعد من أسوأ الملفات التي تتعامل معها تركيا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ عام 2016 بعد الانقلاب المزعوم الذي قام به أردوغان من أجل فرض سيطرته على كل موازين البلاد.





وأكمل "عبد العزيز" خلال مداخلته الهاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أردوغان استطاع من خلال هذا الانقلاب أن يقصي كل الأحزاب المعارضة من المشهد، وأيضا كل من يعارض أفكاره وسياساته سواء السياسية أو الاقتصادية.





قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن تطبيق "ماذا تقول عنك الأخبار"، خدعة يستخدمها البعض من أجل السيطرة على عقول الناس، إذ يحصلون على صلاحيات للوصول إلى المعلومات الشخصية لأصحاب الحسابات التي تستخدم التطبيق، وبعض التطبيقات التي تحصل على صلاحية قد تستولي على صور المستخدمين وتضعها على مواقع إباحية بسبب أكواد معينة تحتوي عليها ولا يعرفها المستخدم، كما أن بعض هذه التطبيقات تستغل عدم معرفة المستخدمين من أجل الحصول على مبالغ مادية منهم".





وتابع وليد حجاج، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن يجرى صناعة التريندات عبر منصات الاجتماعي بقصد أو دون قصد، من خلال تقديم محتوى جاذب، مثل الانتحار "لايف" عبر فيس بوك، أو نشر فيديو لأحد المستخدمين وهو يقوم بتصرف سيئ، وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.





كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم فتح العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة، ليتم إعلان أن الدولة المصرية خالية من المناطق العشوائية نهائيا، منوها إلى أنه يتم الاستمرار بالعمل غير المخطط، التي قد تم إنجاز العمل به عن طريق الانتهاء من 53 منطقة، إضافة إلى القيام بمشروعات الأعمال الجارية من خلال 79 منطقة، متابعا أن تكلفة مشروعات الغير آمن حوالى 38 مليار جنية، وأيضا مشروعات غير المخطط 318 مليار جنية، أما تكلفة الأسواق العشوائية حوالى 44 مليار جنيه.





وأضاف خالد صديق، خلا استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الطموح في التطوير والتنمية العمرانية قد تشهده جميع عواصم ومدن مصر، فتم الوصول لتلك المرحلة بعد إطلاق الرئيس السيسي بمبادرة لإطلاق التطوير والطموح العمراني، حتى يتم تخلخل العمران الغير منتظم داخل المدن.





قالت الدكتورة منى الشرقاوي، مدير رعاية الأمومة والطفولة بمنطقة عين شمس، إن المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة المرأة والجنين، تستهدف الكشف عن أمراض الإيدز وفيروس b ومرض الزهري، للوصول بالأم وطفلها إلى بر الأمان.





وتابعت الدكتورة منى الشرقاوي، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كل مرض يجرى التعامل معه وفق بروتوكول معين، وعند اكتشاف أي إصابة يتم إحالتها للعلاج والتواصل مع مديرية الشؤون الصحية والمستشفيات كي تحصل الأم على الرعاية الصحية فور عملية الولادة.





أشار الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إلى جولات الرئيس السيسي للمحاور والطرق في القاهرة والجيزة، صباح يوم الجمعة ، والذي يعتبر إجازة رسمي، مؤكدا أن الرئيس يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأن هذه رسالة قوية للعمل الجاد وبث الأمل وسرعة إنجاز المشروعات.





وأضاف "عبد المحسن سلامة" خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية " MBC MASR2"، أن هذا يبعث الأمل في نفوس العاملين في مشروعات الطرق والمحاور، والمشروعات القومية بشكل عام، حيث يقوم العُمال بممارسة العمل على مدار 24 ساعة.





عرضت فضائية الآن، تقريرا يبرز تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا.

وجددت منظمة الصحة العالمية، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات على دول العالم لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.





وبالرغم من التقدم الكبير المحرز خلال الآونة الأخيرة بخصوص لقاحات كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أنه على ما يبدو ما يزال الطريق طويلا أمام جائحة كورونا.





قال الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة العامة، إن روسيا أعلنت خلال شهر أغسطس الماضي عن إعطاء لقاح "سبوتنيك V" الرخصة من أجل التصنيع ودخوله للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، موضحا أنه تم حتى الآن تجربة اللقاح على 30 ألف مواطن روسي.





وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من الدول الخارجية كانت تتابع تجارب المرحلة الثالثة الخاصة بلقاح "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن مجموع الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح الروسي حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 100 ألف متطوع.



