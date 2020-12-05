مصادر: الإعلان عن منظومة جديدة لدعم الصادرات غدا





وبحسب مصادر مطلعة داخل وزارة المالية في تصريحات لـ"صدي البلد" فإن الوزارة ستعلن من منظومة جديدة لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة غدا " الأحد" وذلك في مؤتمر صحفي بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





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قالت المصادر إن المنظومة الجديدة ترتكز علي جهود الحكومة لميكنة كافة المعاملات المالية والرقمية وخصوصا ما يتعلق بسداد وتحصيل الضرائب والتخليص الجمركي عبر منظومة " النافذة الواحد" و اجراء المقاصة الإلكترونية للمستحقات المالية طرف الشركات لدي الحكومة؛ باعتباره أهم التوجهات للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.





أشارت المصادر إلي أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا بعد الاعلان عن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية و اكتمال المرحلة الثانية منها منذ نوفمبر الماضي تمهيدا لاكتمالها بحلول مايو المقبل، إذ سيتم حظر كافة المعاملات الورقية والتقليدية قريبا جدا بالتزامن مع تفعيل منظومة النافذة الواحدة علي مستوي المنافذ الجمركية.





بحسب ما اعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له؛ فإنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري لدعم الصادرات المصرية باعتباره تكليف رئاسي، موضحا انه تم اطلاق 5 مبادرات بالتعاون مع الجهاز المصرفي المصري لرد الاعباء التصديرية للشركات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة منذ سبتمبر الماضي.





قال " معيط" إن الحكومة المصرية و الجهاز المصرفي يوليان أهمية قصوي لملف دعم الصادرات المصرية باعتبارها أهم محركات الاقتصاد القومي وفتح آفاق للتوظيف و دعم الناتج المحلي الاجمالي في ظل جائحة كورونا التي يشهدها العالم، موضحا ان الوزارة نجحت في انفاق أكثر من 3 مليارات جنيه من مخصصات دعم الصادرات المصرية خلال الـ 5 شهور الأولي للسنة المالية الحالية من إجمالي 7 مليارات جنيه مخصصة لدعم الصادرات والمصدرين.





أضاف وزير المالية أن ما يقرب من ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من الـ 5 مبادرات التي اطلقتها الوزارة من بينها مبادرة صغار المستثمرين"، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه الماضى بإجمالى نحو ٣ مليارات جنيه.









ذكر " معيط" أن تم اجراء مقاصة بين ٣٣٧ شركة مُصَّدرة لرد الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بقيمة ١,٢ مليار جنيه، إذ استفادت منها ١٥٣ شركة أخري بقيمة ١,٨ مليار جنيه.



