ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لماذا تسعى دول العالم للتدريب المشترك مع مصر؟ .. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
محمود متولي
محمود متولي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء محمود متولي الخبير في أمن الملاحة البحرية، إن البحرية المصرية لها خبرات متراكمة، لافتا إلى أن أول صاروخ بحري استخدم في العالم كان من البحرية المصرية علاوة على تطوير التسليح غير المسبوق في البحرية المصرية .

وأضاف متولي خلال مداخلة هاتفية علي قناة سكاي نيوز عربية، أن تسليح القوات البحرية المصرية يعكس كفاءة التدريب والأطقم البحرية والقيادات الخاصة بالوحدات البحرية وهذا ما جعل جميع الدول تسعى إلى التدريب المشترك مع مصر، لافتا إلى أن مصر تقوم  بتدريب مشترك مع السعودية منذ أكثر من 30 سنة وتدريب القوات المشترك، وهو ما ساعدنا على المشاركة مع السعودية في تأمين القوات الخاصة بتحرير الكويت وقمنا بهجمات مع السعودية علي الحوثيين  .

وتابع متولي ، أن التدريب الذى تقوم به القوات المصرية واليونانية والقبرصية وفرنسا والإمارات هذا يمكن الوحدات علي ان تعمل سويا لردع اى اطماع او تحديات لافتا الي ان القوات البحرية لها دور سياسي أثناء الوقت وأثناء السلم.

وأكمل متولي ، أن منطقة شرق البحر المتوسط تحتوي علي غاز وبترول وهي الآن مطمع للجميع، ويجب أن نسخر أمن هذه المنطقة ولتفادي حدوث أى صراعات للمصلحة العالمية.

وأكد متولي أنه عمل تحت قيادة مجموعة من القادة العظماء في القوات المسلحة المصرية، وخاصة القوات البحرية.

وقال: "دخلت لواء المدمرات وتدرجت في المناصب به وتم تعيني رئيس مكتب أمن قيادة القوات البحرية عندما كنت في رتبة نقيب ونجحت في مهمتي على أكمل وجه ".

ونوه متولي إلى أنه "عملت كـ  مساعد  ملحق  عسكري في سلطنة عمان ووفقت في مهمتي، ثم ذهبت للعمل في قاعدة مطروح البحرية ثم عدت للكلية البحرية للتدريس".

وأكمل محمود متولي:"  قمت بالتدريس في كلية القادة والأركان، وكان لدي مشوار حافل بالخبرة  في القوات البحرية المصرية ودرست في كلية الدفاع الوطني".

ولفت محمود متولي:"  والده  حرص على نشأتنا على الثقافة وعندما كان عمري 7 سنوات كنا نركب الترام بمحطة الرمل في الإسكندرية  ونقوم بشراء القصص والكتب المستعملة ".

واختتم  محمود متولي:"  النشأة الجيدة ساعدتني في مشواري بالقوات المسلحة وخاصة القوات البحرية وأحب القراءة بصفة مستمرة وكنت أخصص جزء من مرتبي لشراء الكتب ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللواء بحري محمود متولي يروي تفاصيل مشواره الحافل في القوات البحرية

هشام الحلبي: من يهدد الأمن المصري سيدفع ثمنا لن يستطيع تحمله

الديهي: جيشنا قادر على حماية الحدود الأربعة في وقت واحد

بمشاركة 11 دولة.. القوات المسلحة: بدء فعاليات التدريب العسكري «ميدوزا - 10»

شاهد.. مصر تستضيف فعاليات التدريب العسكري «ميدوزا - 10» بمشاركة 11 دولة

رسالة ردع.. اللواء هشام الحلبي يكشف ضخامة التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا- 10

ترشيحاتنا

سياحة النواب تقترح تأجيل العمرة والحج حتى انتهاء أزمة كورونا

أسماء المتوفين والمصابين في حادث التصادم بطريق أسيوط الغربي

حبس أمين شرطة قتل مواطنا بسلاحه الميري وأصاب 2 في المنوفية

الزمالك يكشف حقيقة إصابة اللاعب روقا بالرباط الصليبي

ندعم الدولة| قناة المحور تستجيب لقرار الأعلى للإعلام عن وقف أسامة كمال

لأول مرة .. أشرف عبد الباقي يكشف عن عدد زيجاته وحياته الأسرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو فريق كرة قدم شهير يثيرون غضب الجماهير بالركوع على ركبهم.. صور

كأنها جزء من القطب الشمالي.. كتل جليدية ضخمة تغطي شمال السعودية.. فيديو

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات