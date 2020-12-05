برلمانية: تدخل الأهل بين الأزواج كلمة السر فى ارتفاع معدلات الطلاق

قالت النائبة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، إن سبب إرتفاع معدلات الطلاق فى مصر هو التفكك الأسري التي ينبثق منه عدة مشكلات أهمها التشرد الأطفالي حيث تعاني الدولة من الزيادة التدريجية فى معدلات الطلاق، وذلك ظهر جليا فى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بكون أن هناك حالة طلاق تتم كل دقيقتين مما يدل علي مدي وصول القضية إلي درجة عالية من التعقيد.





وطالبت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد، وزارات الثقافة والتضامن والعدل بضرورة عقد دورات تدريبية وندوات تأهيلية تسهم في توعية الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج والحد من إرتفاع المعدلات بما يعم بالفائدة عالعامة علي المجتمع ككل، فضلا عن دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتناولها القضية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حوالي 44% من حالات الطلاق سببها تدخل الأهل بين الأزواج، إضافة إلي كثرة قضايا الخلع التي يرجع سببها سوء معاملة الزوج و الإيذاء النفسي والبدني التي تتعرض له الزوجات والأهم علي الإطلاق الإستقلالية وتمكين المرأة في مجال العمل جعلها ترفض كل أشكال العنف والمساوئ القائمة بعلاقتها الزوجية مما يدفعها لطلب الطلاق .





وتابعت النائبة حديثها، قائلة : "الطلاق فعل منبوذ وبغيض بجميع الأديان السماوية وبالرغم من كونه حلالا ويعصم النفوس من الوقوع في الخطأ إلا أن الأفراد تهاونت في تقنينه وفقدوا قيمة الزواج الذي هو بمثابة رباط مقدس يهدف لإعمار الكون وإنجاب ذرية صالحة تفيد مجتمعها".





جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث يشير تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019 إلى أن الحالات بلغت 154.4 ألف خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وسجلت 158.8 ألف حالة خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% عن عام 2011، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013 بنسب ارتفاع قدرها 5.4 % عن عام 2012.

وسجلت 185.3 ألف حالة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7 % عام 2013، وبلغت 206 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % عن عام 2014، وشهد عام 2016 تسجيل 198.4 ألف حالة بنسبة انخفاض قدرها 3.7 % عن عام 2015، وارتفعت خلال عام 2017 لتبلغ 207.6 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 4.7% عن عام 2016، وسجلت 220.1 ألف حالة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن عام 2017، وبلغت 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2018.

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الشهر خلال الـ 10 سنوات الماضية 12.9 ألف حالة عام 2010، 12.9 ألف حالة عام 2011، 13.2 ألف حالة عام 2012، 13.9 ألف حالة عام 2013، 15.4 ألف حالة عام 2014، 17.1 ألف حالة عام 2015، 16.5 ألف حالة عام 2016، 17.3 ألف حالة عام 2017، 18.3 ألف حالة عام 2018، 19.8 ألف حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، 430 حالة عام 2011، 441 حالة عام 2012، 465 حالة عام 2013، 515 حالة عام 2014، 572 حالة عام 2015، 551 حالة عام 2016، 577 حالة عام 2017، 611 حالة عام 2018، 660 حالة عام 2019.

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الساعة خلال الـ 10 سنوات الماضية 18 حالة عام 2010، 18حالة عام 2011، 18 حالة عام 2012، 19 حالة عام 2013، 21 حالة عام 2014، 24 حالة عام 2015، 23 حالة عام 2016، 24 حالة عام 2017، 25 حالة عام 2018، 28 حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الدقيقة خلال الـ 10 سنوات الماضية حالة كل 3.30 دقيقة عام 2010، حالة كل 3.21 دقيقة عام 2011، حالة كل 3.16 دقيقة عام 2012، حالة كل 3 دقيقة و 6 ثواني عام 2013، حالة كل 2.48 دقيقة عام 2014، حالة كل 2.31 دقيقة عام 2015، حالة كل 2.37 دقيقة عام 2016، حالة كل 2.30 دقيقة عام 2017، حالة كل 2.22 دقيقة عام 2018، حالة كل 2.11 دقيقة عام 2019.

تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق خلال عام 2019، حيث سجلت القاهرة حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة، ثم الدقهلية حالة كل 29 دقيقة، ثم الشرقية حالة كل 35 دقيقة، ثم البحيرة حالة كل 38 دقيقة، ثم الإسكندرية حالة كل 38 دقيقة، ثم القليوبية حالة كل 44 دقيقة، ثم الغربية حالة كل 49 دقيقة، ثم كفر الشيخ حالة كل ساعة و 13 دقيقة، وأخيرًا قنا حالة كل ساعة و18 دقيقة.