سافر 30 دولة في كرفان.. مصري يجوب العالم رفقة زوجته وطفله

كشف محمد العفيفى، مواطن مصرى مقيم فى ألمانيا، تفاصيل سفره مع زوجته وأبنه حول دول العالم فى "كرفان".





وأوضح عفيفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أنه يحب السفر كثيرا لدرجة أنه استقال من عمله للسفر حول دول العالم،ولفت إلى أن زوجته أيضا لديها نفس الهواية وتعرف عليها خلال إحدى سفرياته وتزوجا.





وتابع:" استقرينا شوية بعد الجواز وبعدها سافرنا المانيا علشان نعيش هناك لكن واجه صعوبات بسبب التكلفة العالية للمعيشة،ففكرت فى شراء كرفان عشان نعيش فيه ونسافر فيه".





ولفت محمد العفيفى، إلى أنه سافر إلى حوالى 30 دولة برفقة زوجته وطفله، بواسطة الكرفان، معقبا:" اخطلتنا بالناس قليل وحياتنا هادية لكن الحياة ممتعة وهادية".



