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رياضة

المقاصة يضم ميسى وعماد فتحى فى اليوم الأخير من الميركاتو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:30 م
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى

أتم مسئولو نادى مصر للمقاصة إجراءات التعاقد مع الثنائى أحمد عادل "ميسي" وعماد فتحى لاعبي المصري البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعاقد المقاصة عادل ميسي وعماد فتحى بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى والذى أبدى إعجابه بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها الثنائى وقدراتهما على تقديم الإضافة للفريق الفيومي خلال الموسم الكروى الجديد.



وأغلق إيهاب جلال المدير للمقاصة الباب أمام رحيل أى لاعب جديد من المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مغادرة العديد من اللاعبين على مدار السنوات الماضية.


ونجح إيهاب جلال فى إفساد رحيل أحمد عبدالعزيز مودى المدافع الأبرز فى صفوف الفريق الفيومى بعد إن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الإسماعيلى خلال الميركاتو الجارى، واستطاع جلال إقناع مودى بالبقاء وغلق صفحة رحيله بشكل رسمي عن الفريق.


وكذلك الحال بالنسبة لحسنى فتحى الظهير الأيمن للفريق والذى تأكد بقاءه مع المقاصة فى الموسم الكروى الجديد بناء على رغبة جلال والذى طالب اللاعب بصرف النظر عن العروض التى تلقاها والاستمرار مع المقاصة فى ظل الحاجة الفنية إليه.


وأغلق جلال الباب بشكل تام أمام رحيل الثنائى مروان حمدي ورجب عمران بعد عودتهما للفريق من جديد عقب انتهاء إعارتهما إلى وادى دجلة، وكان اللاعبان تلقيا عدد من العروض فى الوقت الحالى إلا أن جلال تمسك ببقائهما مع الفريق الفيومى فى الموسم الكروى الجديد.


ويقود جلال مفاوضات فى الوقت الحالى مع الأوغندى أوتشو لاعب وسط الفريق لإقناعه بالبقاء وعدم الرحيل وتقديم وعود قوية للاعب بصرف كافة المستحقات المتأخرة لديه، وكان اللاعب تلقى أيضا عرضا من قبل الاتحاد السكندرى إلا أن فرص بقائه فى المقاصة أصبحت قوية.


وكان عدد من اللاعبين المميزين رحلوا عن المقاصة قبل عودة إيهاب جلال لقيادة تدريب الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم ومحمد مسعد وأحمد محسن وأحمد سامى وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد تونى وصلاح أمين.

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