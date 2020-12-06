بث مباشر.. إلهام شاهين: كل مشاهد حظر تجول صعبة

من جانبها، أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بدورها في فيلم "حظر تجول" ، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الفيلم جريئة وجذابة لأى ممثلة، وقد تعاملت مع النجمة إلهام شاهين بشكل مباشر لأول مرة أمام الكاميرا، وكانت رغبة من المخرج حتى يحدث ارتباكا بينهما وهو المطلوب فى اللقاء الأول دراميا.





وقال المخرج أمير رمسيس إنه بشكل شخصي سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد لأسرة الفيلم أنه لم يتخوف من تقديم قصة غير نمطية عن ضحايا التحرش أو الاغتصاب العائلي.



