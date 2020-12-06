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ديني

جامعة الأزهر تنظم دورة تدريبة لرؤساء تحرير المجلات العلمية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:31 م
جامعة الأزهر تنظم
جامعة الأزهر تنظم دورة لتدريب رؤساء تحرير المجلات العلمية
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محمود ضاحي
 نظم المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث دورةً تدريبيةً لتدريب رؤساء تحرير المجلات العلمية بالتعاون مع مؤسسة السيفير العالمية، 

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  أن الدورة التدريبية شارك بها عدد كبير من رؤساء تحرير تلك المجلات  والبالغ عددها 54 مجلة علمية تصدر باللغات الأجنبية والعربية، لافتًا إلى أن هذا الدورة أقيمت  في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي، وبحضور  أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة. 

  وأوضح صديق أن الدورة التدريبية تناولت المعايير والخطوط التجهيزية لإدراج المجلات العلمية باختلاف التخصصات وخاصة المجلات المصدرة باللغة العربية في قاعدة بيانات سكوبس التابعة لمؤسسة السيفيير العالمية، والتي تقوم جهات التصنيف العالمية (QS و Times Higher Education) باستخراج البيانات البحثية والاستشهادات العلمية الخاصة بالجامعات منها عند التصنيف، مضيفًا أنه حاضر في الدورة التدريبية: المهندس خالد شعلان (استشاري الحلول البحثية الأساسية - إفريقيا - السيفيير) حول قواعد إدراج المجلات بقاعدة سكوبس، وقدم الدكتور أحمد الشافعي بيانًا إحصائيًّا لموقف جامعة الأزهر في التصنيفات خاصة في مجالات التخصصات الأدبية والاجتماعية والشرعية، وما سيترتب عليه من إدراج المجلات الأزهرية بقاعدة بيانات سكوبس.

أدار اللقاء والمناقشات العلمية الدكتور  ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل، مدير وحدة الأبحاث العلمية بكلية الطب، رئيس تحرير مجلة الأزهر الطبية الدولية.
وترأس الجلسة العلمية الدكتور أحمد الشافعي، المدرس بكلية الصيدلة، عضو فريق التصنيف، والدكتور أحمد صوفي، أستاذ الفيروسات المساعد بكلية العلوم، مسئول ملف المكتبة الرقمية، والدكتورة  أرزاق فتحي، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية، من مسئولي ملف مجلات الجامعة،   والدكتور محمد أبو السعود، مدرس جراحة العظام، مسئول ملف التدريب.

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