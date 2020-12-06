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رياضة

ميلان يفوز على سامبدوريا 2 / 1 في الدوري الإيطالي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:42 م
لاعبي اي سي ميلان
لاعبي اي سي ميلان
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مجدي سلامة
نجح فريق إي سي ميلان في الفوز بثنائية مقابل هدف على نظيره سامبدوريا في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وبدأ فريق ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما
 
خط الدفاع: كالابريا - جابيا - رومانيولى - ثيو هيرنانديز
 
خط الوسط: تونالى - كيسى - ساليميكر
 
خط الهجوم: تشالهاناوجلو - براهيم دياز - ريبيتش


وجاءت أهداف اللقاء عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 45 من ضربة جزاء لصالح ميلان، ثم استطاع صامويل كاسيتيخو من تسجيل هدف ثانٍ لـ الميلان في الدقيقة 77.

وجاء هدف فريق سامبدوريا الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق ألبين إيكدال، لتنتهي المباراة بفوز فريق الميلان بنتيجة 2/ 1.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إي سي ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق سامبدوريا المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة من جدول الترتيب.

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