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توك شو

مؤشر جيد.. السادات يكشف تفاصيل إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
محمد أنور السادات،
محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية
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إسراء صبري
قال محمد أنور السادات،  رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن تطورات العمل الاهلي في ضوء الافراج على موظفي " المبادرة  المصرية "و إغلاق ملف قضية التمويل لمنظمات المجتمع التي ظلت قيد التحقيقات 9س سنوات تعد مؤشرا إيجابيا.

وأكمل "السادات" خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذذاع على قناة "أون إي"، " تابعت خلال الاسبوعين الماضيين تطورات التحقيقات مع أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، متابعا: أحد الذين خضعوا للتحقيقات جاسر عبد الرازق والدته عضو مجلس شيوخ وهي السيدة فريدة النقاش  ووالده  الكاتب الكبير حسين عبد الرازق ".

وكشف أنه طلب مقابلة رئيس مجلس الشيوخ  وتحدث معه برفقة فريدة النقاش وإستمع إليهما، متابعا: كنا نريد منه أن يتدخل في الأمر، وبالفعل لم يتأخر عن مساعدتنا، وساعدنا في الذهاب إلى زيارات لرؤية المتهمين.

وأضاف دور رئيس مجلس الشورى لم يتوقف هنا، بل تابع الملف بالتهم الموجهة إليهم  وهي الانضمام إلى جماعه إرهابية، ولكن في الحقيقة التهمة لم تكن الانضمام إلى جماعة إرهابية بل شبهة التعامل مع كيانات محسوبة على الجماعات الارهابية  بالاضافة  إلى  توفيق أوضاعهم.


وفيما يخص الأقاويل عن دور سكارليت جوهانسون، أوضح أنهم ساهموا وساعدوا المتهمين قبل أن تتحدث عن الأمر.
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