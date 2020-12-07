تكريم ياسمين هاشم الفائزة بأفضل معلمة تربية رياضية بالوطن العربي

قام الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية بتكريم ياسمين هاشم، الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربى ممثلة عن الأزهر الشريف فى النسخة الثانية من مؤتمر رياضة المرأة العربية، والتى سجلت فيها أكثر من 2000 معلمة للتربية البدنية، من 11 دولة عربية.





ومن جانبه أكد الشيخ أحمد عبدالحميد أن منطقة أسوان الأزهرية حرصت على هذا التكريم لحث وتحفيز المتميزين والموهوبين من المعلمين والطلاب على التفوق والتميز والإبداع، وذلك انطلاقا من رعاية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للمبدعين والمتميزين فى كافة المجالات، مقدمًا الشكر والتقدير لأسرة رعاية الطلاب بالمنطقة لدعمهم واهتمامهم بالمتميزين من المعلمين والطلاب.









وشهد التكريم تسليم الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، مصحف الأزهر الشريف وشهادة تقدير ودرع رعاية الطلاب تكريمًا لأفضل معلمة تربية رياضية.





فيما أهدى لها محمد منير مدير إدارة رعاية الطلاب درع تكريم، وقدم ماهر عرابى الموجه الأول للتربية الرياضية درع تكريم وشهادة تقدير ، كما قدم قسم التربية الرياضية بالمنطقة درع تكريم، وشهادة تقدير، وذلك تتويجا لفوزها فى المسابقة.





وحضر التكريم فضيلة الشيخ حمدى محمد، مدير التعليم الثانوى، والشيخ ربيع، شيخ معهد فتيات النزل الإعدادى الثانوي، بجانب مدير إدارة أسوان التعليمية، وعدد من شيوخ المعاهد والمعلمين والطلاب.





وتمثل ياسمين هاشم قصة نجاح تم تحقيقها على أرض الواقع لفتيات وسيدات أسوان لتكون مثال مشرف ونموذج يحتذى به فى الكفاح والمثابرة والعزيمة والإصرار، وهذا يعتبر دائمًا شعار للمرأة الأسوانية والمصرية التى تثبت جدارتها فى تحمل المسئولية والحصول على أعلى الأوسمة والجوائز فى المسابقات المختلفة التى يشاركن فيها.





وتعمل ياسمين هاشم كمسئول اللياقة البدنية بقسم التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية ، ومعلمة التربية الرياضية بمعهد فتيات النزل الإعدادى الثانوى لحصولها على المركز الأول في مسابقة أفضل معلمة للتربية البدنية بالوطن العربي ممثلة عن الأزهر الشريف فى النسخة الثانية من مؤتمر رياضة المرأة العربية، والتي سجلت فيها أكثر من ألفين معلمة للتربية البدنية من جميع الدول العربية .





لتضرب لنا ياسمين هاشم نموذجًا جديدًا يحتذى به فى التصميم والعزيمة للشباب والمرأة وحافز لاستغلال مهاراتهم وطاقاتهم وأفكارهم للحصول على المراكز المتقدمة المشرفة الذى رفعت فيه أسم بلدها أسوان ووطنها الغالى مصر ليرفف فى مقدمة المتنافسين على جميع الدول العربية الصديقة لتثبت بأن الإرادة والعزيمة هما مفتاح النجاح.





وقد تم تكريم ياسمين هاشم عن فوزها بهذا المركز من قبل الإتحاد العربي للثقافة الرياضية المنظم للمؤتمر في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عماد البنانى، وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للثقافة الرياضية، والدكتور محمود سيد هاشم، مدير المؤتمر.





ويأتي هذا الفوز تتويجًا لدعم ومجهودات وتوجيهات مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة محمد منير، والموجه الأول للتربية الرياضية، وكذا لماهر عرابي .





وفى هذا الإطار قدم فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب خالص التهانى القلبية لياسمين هاشم لتفوقها ونجاحها المبهر فى هذه المسابقة لتقدم رسالة سامية من النجاح والتفوق رغم قوة المتنافسين معها، لتجعل لأسوان مكانة متقدمة ومتميزة بين دول وطننا العربى.