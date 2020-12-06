انطلاق المهرجان الرياضى الكشفى الثالث لأبناء النوبة بأسوان.. شاهد

أطلق الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان صافرة بدء فعاليات المهرجان الرياضى والكشفى والإرشادى الثالث لأبناء النوبة، المقام في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجارى وتشارك فيه مدارس من 18 قرية نوبية.







يأتي ذلك فى ضوء إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضة وخاصًة الرياضة المدرسية والتوصيات الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتركيز على الجانب التربوى والرياضى والكشفى لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وفى ظل الاهتمام بأبناء النوبة باعتبارهم جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم، و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





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وشهد فعاليات المهرجان الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وجمال عيسى مدير إداره أسوان التعليمية ولفيف من توجيه ومعلمى التربية الرياضية والأهالى، وقد شارك في مهرجان اليوم عدد 592 طالب وطالبة.





كانت فعاليات المهرجان بدأت بالاصطفاف وبدء مسيرة المشى الرياضى وذلك بمشاركة الحضور والطلاب.ثم التقى القيادات التعليمية بأهالى غرب أسوان.





وأعربت الدكتور إيمان حسن، خلال كلمتها، عن سعادتها بالتواجد بين أبناء النوبة، مؤكدة أنها فخورة لتواجدها على أرض الحضارة والثقافة المصرية التي تصل جذورها إلى أعماق التاريخ (أرض النوبة) فأهل النوبة هم أهل أصالة وعراقة وتاريخ، وكثير من أبناء النوبة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الوطن.





وقالت: نحن بينكم اليوم لنوصل رسالة الرئيس و وزير التربية والتعليم بالاهتمام بأبناء النوبة، كما نتقدم بالشكر للدكتور خالد قبيصى راعى العملية التعليمية بأسوان، وكذلك الدكتور نبيل جعفر على الاهتمام بالعملية التعليمية والانشطة الرياضية، وأشكر بشكل خاص العنصر النسائى المتواجد بقوة بيننا الآن".





وخلال كلمته قدم الدكتور خالد قبيصى الشكر لكل فرد ساهم فى إنجاح هذا المهرجان المبهر، وقال: نعلم جيدًا أن الصورة الجميلة التى نشاهدها اليوم ما هى إلا نتاج تعب ومجهود من أبناء التربية الرياضية. كما قدم الشكر لجميع القائمين على المهرجان، ووعد بصرف مكافأة شهر لكل فرد بذل مجهود حقيقى فى هذا المهرجان.





وأكد القبيصى أنه سيولى أهتمام خاص بمدارس غرب النيل، وأنه سيضع خطة هدفها رفع المستوى التعليمي وممارسة الأنشطة المختلفة بهذهالمدارس،مضيفًا بأنه يرحب بكل المقترحات التي يقدمها أبناء النوبة، وكذلك المشكلات التى تواجههم،و أن مكتبه مفتوح أمامالجميع، مقدمًا الشكر لجميع أبناء النوبة على حسن الاستقبال والتنظيم المميز للمهرجان، وأنه سيترك لهم حرية اختيار شخصية نوبية لتكون شخصية المهرجان.





فيما أعرب الدكتور نبيل جعفر خلال كلمته عن سعادته لتواجده بين أهل القيم والأخلاق والأصالة (أهل النوبة)، مؤكدًا أننا لاننسى البطل أحمد إدريس صاحب البصمة الواضحة (والشفرة المميزة فى انتصار أكتوبر) أحد أبطال حرب أكتوبر، ونوجه له كل التحية والتقدير.





وتوجه الجميع إلى نادى البسيون حيث تقام مبارة كرة القدم بين فريقى القبة الجديدة أ، وغرب أسوان بحرى ب، ثم قام الجميع بجولة داخل المسكر الكشفى المقام بمدرسة السدر الإعداديةحيث المعسكرات الكشفية التى أقامها (أشبال وزهرات وكشافى ومرشدات) التربية الرياضية، والتى تخلالها الصيحات والأغانى الكشفية





يذكر أن هذا المهرجان تنظمه مديرية التربية والتعليم ممثلة فى (توجيه التربية الرياضية) للمرة الثالثة حيث تم تنظيمه للمرة الأولى عام 2014 بنصر النوبة، بينما تم تنظيمه المرة الثانية عام 2015 بقرى غرب سهيل، ويتم تنظيمه هذا العام بقرى غرب أسوان، وينقسم المهرجان إلى قسمين، الأول (الرياضى) ويضم الألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة القدم والعاب القوى والعاب اللياقة البدنية وغيرها من الألعاب، بينما يضم القسم الثانى (الكشفى والإرشادى) معسكرات الكشافة والمرشدات.