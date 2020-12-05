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محافظات

ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:47 م
مشروع تأهيل الترع
مشروع تأهيل الترع القومى
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمال التأهيل للترع الواقعة بنطاق مدن ومراكز محافظة أسوان لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لاستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.

وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه جار تأهيل جنابيه طلعت، وجنابيه توشكى ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، كما أنه جار أيضًا تأهيل منطقة أبو راسية وتأهيل منطقة عنيبة وأرمنا، وكذا تأهيل منطقة إبريم بنصر النوبة.

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وتابع عبد الرؤوف أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة. هذا وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الاستهلاك العشوائى. 

وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وإيماءً إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، بجانب إعادة القطاع التصميمى ورفع كفاءة الرى، وخفض تكلفة أعمال الصيانة وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كان اللواء أشرف عطية  أشرف عطية محافظ أسوان قدم التهنئة لفريق كرة قدم الخماسى بديوان عام المحافظة وذلك بعد فوزه ببطولة الاتحاد الرياضى للعاملين بالقطاع الحكومى، بجانب صعوده للتصفيات على مستوى الجمهورية.

فيما قدم الجهاز الإدارى والفنى واللاعبين الشكر لمحافظ أسوان لرعايته ودعمه مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق هذه البطولة، وعاهده على استمرار الانتصارات فى التصفيات على مستوى الجمهورية.

كما كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد حرص المحافظة على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها سواء بتشجيع الاستثمار للتوسع في المزارع الحيوانية وأيضًا في إنشاء المحاجر والمجازر، بالإضافة إلى دعم القوافل البيطرية المختلفة.
ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور
ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور
ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور
ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور
ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور
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