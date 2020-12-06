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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان أبو سمبل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض 8 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان/ أبو سمبل البرى بالقرب من الكيلو 235.

تلقى مرفق إسعاف أسوان اخطارا بوقوع الحادث، وإصابة 8 أشخاص حيث تم نقلهم على الفور لمستشفى أبو سمبل الدولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


على الجانب الآخر واصلت الأجهزة الأمنية في أسوان سلسلة حملاتها المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون في الشارع الأسوانى وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 9 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، وقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح نارى غير مرخص وكمية من نبات البانجو المخدر تزن2 كيلو جرام، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة.

فى مجال تنفيذ الأحكام وضبط الهاربين تم تنفيذ 573 حكمًا متنوعًا شملت ضبط 130 حكم حبس جزئي و28 حكم حبس مستأنف و279 أحكام غرامات و134 أحكام المخالفات.

وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

  
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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