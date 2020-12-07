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بين الناس

كلاب ضالة وتكاتك.. أهالي دار السلام يستغيثون بالمسؤولين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ عبد الواحد محمد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار التكاتك والكلاب الضالة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وقال محمد في شكواه: نحن سكان دار السلام نعاني من انتشار التكاتك بشكل عشوائي مما يتسبب في زحام كبير في المنطقة.

وأوضح عبد الواحد محمد، أن سائقي التكاتك يتسببون في فوضى عارمة بالمنطقة بالإضافة إلى استخدام بعض الشوارع في مواقف عشوائية لهم.

وأشار محمد إلى أنه بالإضافة إلى زحام التكاتك تنتشر الكلاب الضالة بالمنطقة مما تتسبب في زعر للأطفال والنساء.

وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوى، ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلات رأفت بأهالي المنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.
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