كلاب ضالة وتكاتك.. أهالي دار السلام يستغيثون بالمسؤولين

أرسل القارئ عبد الواحد محمد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار التكاتك والكلاب الضالة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.





وقال محمد في شكواه: نحن سكان دار السلام نعاني من انتشار التكاتك بشكل عشوائي مما يتسبب في زحام كبير في المنطقة.





وأوضح عبد الواحد محمد، أن سائقي التكاتك يتسببون في فوضى عارمة بالمنطقة بالإضافة إلى استخدام بعض الشوارع في مواقف عشوائية لهم.





وأشار محمد إلى أنه بالإضافة إلى زحام التكاتك تنتشر الكلاب الضالة بالمنطقة مما تتسبب في زعر للأطفال والنساء.





وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوى، ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلات رأفت بأهالي المنطقة.





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