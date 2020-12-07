خبيرة تحذر من تربية الأبناء على الخوف من الكلاب





قالت منال عيسى، الخبيرة في تربية الحيوانات البرية، إن هناك نقصًا في التوعية حول تربية الحيوانات في مصر، مشيرة إلى أنها تعمل على توعية الأطفال بالحيوانات، من خلال إعداد برنامج تلفزيوني، ولكن هذا الأمر لم ينجح، بسبب عدم اهتمام المنتجين والقنوات الفضائية.





وتابعت "عيسى"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لعدم إخافة الأبناء من الحيوانات، حتى لا ينشأ الاطفال ولديهم فوبيا من الحيوانات، خاصة الكلاب، مشيرة إلى أن البيئة في حاجة لكافة المخلوقات.





وتابعت: "ربنا مخلقش حاجة إلا وليها لازمة في الكون، حتى الثعبان التي يخشى الناس منها لها دور في البيئة بصورة كبيرة، الثعابين متواجدة في بعض المناطق لكي تتغذى على الفئران، وهكذا هناك توازن في البيئة".





وطالبت منال عيسى، الخبيرة في تربية الحيوانات البرية، بعدم الإمساك بالحيوانات في الصحراء، لأن هذا يمثل تعدي عليهم في بيئتهم الطبيعية.

وتابعت "عيسى"، "لو حولت تمسكهم هيتعدوا عليك، احنا زائرين ليهم في بيئتهم، ولازم نعطيهم حقهم، ولا نستفزهم، الثعبان مش هيعض حد في الصحراء إلا إذا حاول الاقتراب منه، الثعبان مش هيعمل أي حاجة، إلا لو حولت تأذيه".





وأضافت أن الثعابين والثعالب حيوانات "غلابة" جدًا، ولا يعتدون على أحد إلا في نطاق الدفاع عن النفس، معقبًا: "الثعالب تخشى من الناس، وغير مضرة على الإطلاق، الثعالب جبانة جدًا، الثعلب لو جعان ممكن يسرق فرخة، وهذا بسبب القضاء على بعض الحيوانات في الصحراء".