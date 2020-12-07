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فاروق الباز: يوجد بمصر مياه أنقى من مياه النيل وإفريقيا ستتحول لصحراء

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أنه يوجد بمصر مياه أنقى من مياه النيل.

وأضاف "الباز"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن قارة إفريقيا كانت قريبة من خط الاستواء، ولكنها تحركت إلى الشمال، مشيرًا إلى أن إفريقيا كانت مليئة بالحيوانات والخضرة، ولكن بسبب ابتعادها عن الخط الاستوائي انخفضت نسبة المطر، وتحولت الخضرة إلى صحاري.

وتابع مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن "إفريقيا بتبعد عن منطقة الأمطار، والمنطقة هتتصحر، دا شيء ثابت علميًا"، لافتا إلى أن المياه الجوفية أكثر نقاءً من مياه نهر النيل.

وأوضح الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه المياه هبطت على مصر منذ آلاف السنوات، مستدركا أن: "مياه شرق العوينات أنظف من مياه النيل بنسبة 100%". 
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